Reganosa redobla su apuesta por el hidrógeno verde con una alianza con Naturgy y Repsol

El hidrógeno verde, producido mediante fuentes energéticas renovables, se perfila como uno de los activos económicos de Galicia más importantes a largo plazo. La apuesta por esta tecnología por parte de la Xunta y el tejido empresarial es clara, con tres proyectos ya en plena tramitación –las plantas de As Pontes, Caldas y Vigo, adjudicatarias de fondos en la primera convocatoria del Perte de las Renovables– a los que se sumará, si nada se tuerce, uno nuevo.



Y es que ayer mismo las empresas Reganosa, Naturgy y Repsol anunciaron una alianza con el fin de desarrollar una nueva factoría de este combustible, que en un principio estará situada donde a día de hoy se encuentran las instalaciones de la central térmica de Meirama. Así se lo han trasladado, además, los representantes de las tres compañías al vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, durante un encuentro en San Caetano.



Según detalló esta nueva alianza, la planta tendrá una potencia inicial de 30 megavatios, que permitirán una producción de 4.000 toneladas de hidrógeno verde anuales. Estas previsiones, no obstante, serán escalables en diferentes fases –de forma muy similar al proyecto H2Pole de As Pontes–, con un objetivo final de 200 megavatios y hasta 30.000 toneladas por año.



Asimismo, desde las impulsoras de la iniciativa se señaló que buena parte de la producción se destinará al uso industrial “para sustituir el hidrógeno convencional” empleado en la refinería de Repsol en A Coruña. El resto del combustible desarrollado se empleará en otras industrias, en la movilidad o bien se inyectará en la red gasista “para ser mezclado con gas natural”.



A este respecto, el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, puso en valor la puesta en marcha, hace ya 15 años, de la regasificadora mugardesa, aseverando que, con ello, se dotó a Galicia “de una infraestructura clave”, además de mejorar la competitividad de la industria “sustancialmente”. “Ahora, bajo el liderazgo de la Xunta y rodeados de los mejores socios, estamos participando en la configuración de un nuevo ecosistema energético”, aseveró Bruquetas.

Colaboración de la Xunta

Como ya se mencionó, los representantes de las tres compañías –la directora de Nuevos Negocios de Naturgy, Silvia Sanjoaquín, el director de Hidrógeno de Repsol, Tomás Malango, y el propio Bruquetas– presentaron ayer en la sede de la Xunta de San Caetano la iniciativa al vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, que les ofreció toda la colaboración del gobierno gallego para que el proyecto llegue a buen puerto.



En este sentido, Conde señaló que desde la administración autonómica se analizará la declaración de este proyecto como Iniciativa Empresarial Prioritaria para darle “máis axilidade” a todos los trámites a través de la Lei de simplificación administrativa. “Imos apoiar este proxecto e esperamos que o Goberno tamén o poida facer a través das diferentes liñas de acompañamento que teñen establecidas nos fondos europeos Next Generation, que deben permitir que Galicia sexa unha referencia desde o punto de vista do desenvolvemento do hidróxeno verde en España”, defendió el responsable de Economía de la Xunta. Por último, Francisco Conde aprovechó la ocasión para solicitar al Ejecutivo central “unha revisión da planificación eléctrica vixente e un reforzo do investimento nas liñas de distribución e transporte” para asegurar que se cubran las necesidades eléctricas de la industria.