La Rede Galega de Teatros trae medio centenar de espectáculos a la comarca

La Xunta ofrecerá este primer semestre del año en el área de Ferrol, a través de la Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), un total de cincuenta actuaciones escénicas. De estas, 22 tendrán lugar en Narón; 10 en Cedeira; 9 en Ferrol; 6 en Ortigueira; y 3 en As Pontes.



La programación de este circuito cultural, organizada en colaboración con los concellos, comezará este viernes en Narón con el espectáculo “Moria”, de la compañía canaria Unahoramenos Producciones. La pieza cuenta la historia de dos mujeres refugiadas y de sus familias, a las que no les queda más remedio que huir de sus países. La dramaturgia se sostiene a partir de testimonios reales filmados en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos.



Los siguientes fines de semana habrá dos funciones de “Cigarreiras”, de Contraproducións; y “O último verán en Santa Cristina”, de Teatro do Noroeste. Febrero incluirá la propuesta infantil “Tarzán”, a cargo de Mar Mar Teatro, seguida de “Smoke in the water”, de Ibuprofeno Teatro, y “Libre como os paxaros”, de Teatro do Atlántico.



En abril llegará la coproducción del Centro Dramático Galego (CDG) con la propuesta de De Tres Pés, “Rastros”; “Golfa”, de Crémilo Proxectos Culturais: y “RIF (de piojos y gas mostaza), de Producciones Micomicón. En este mismo mes también se representará el espectáculo de danza “Gaia”, de Entremáns; y dos representaciones de “Morgana en Esmelle”, de Sarabela Teatro.



Mayo abrirá con otras dos funciones de “Morte accidental dun anarquista”, de Talía Teatro, a la que seguirán “Nevermore”, de Chévere Producciones; y “Othello”, de Voadora. El cartel se cerrará en junio con la música de Treixadura en la gira de su treinta aniversario. Esta actuación tendrá lugar en el local social de San Xiao.



En el caso de Cedeira, los espectáculos organizados a través de la Rede Galega de Teatro e Auditorios comenzarán el próximo día 22, con la propuesta de danza “Bailar agora”, de Marta Tejada. Ya en febrero, Pedras de Cartón ofrecerá la propuesta para público familiar “Quixote” y Trémola Teatro la obra “Se pechas os ollos”, para adultos. En marzo será el turno para Maio Creacións con “A casa da señora Bernardina” y de la coproducción del CDG con Incendiaria y A Quinta do Cuadrante y “A lúa vai encuberta”, pieza ganadora del II Certamen Manuel María de Proxectos Teatrais.



El teatro continuará en abril con los montajes “Cubo”, de Elefante Elegante, y “Anatomía dunha serea”, de Iria Piñeiro. En mayo llegará Xarope Tulú con “Rilla Rilla” y el espectáculo de danza “Ducan de palleiro”, de Lila Teatro. En junio, A Panadería pondrá en escena la obra “As que limpan”. Todas las sesiones tendrán lugar en el Auditorio Municipal.









Ferrol





En Ferrol, la programación de la Rede comenzará el 4 de febrero en el Jofre con danza, de la mano del montaje “Bailar agora”. A continuación habrá circo con Pistacatro y su obra “DROP”. Teatro do Noroeste representará “Gloria Nacional” y la compañía de danza de Fran Sieira mostrará al público su pieza “DeMente”.



Las restantes sesións serán todas teatrales y se prolongarán hasta el mes de junio. “Feminíssimas”, de De Ste Xeito Producións y “Pura” de Os Náufragos, tendrán lugar en marzo. En abril y mayo, Elefante Elegante ofrecerá “Alma de tigre” y “Dreaming Juliet”, para cerrar la agenda la propuesta “A lúa vai encuberta”.



Un día después que en Ferrol, el 5 de febrero, comenzarán las funciones programadas en el marco de la Rede en el municipio de As Pontes de García Rodríguez. Las tres propuestas previstas tendrán lugar en el Auditorio Municipal Cine Alovi. Se trata de la puesta en escena de “A lúa vai encuberta” (en febrero); el montaje “As que limpan”, de A Panadería (marzo); y la obra “Pinocchio”, del grupo de teatro naronés Ghazafelhos (abril).



El municipio de Ortigueira abrirá también su cartel en febrero, el día 12, con la sesión para público familiar de Magín Blanco “A nena e o grilo máis aló”. En marzo llegará Ainé Producións con “O montacargas” y en abril Iago Regueiro con “Love está en el aire”. En mayo será el turno para el cuentacuentos “O garoto do Ipanema” de Caxoto y para “O porco de pé” de Producións Teatrais Excéntricas. Empatía teatro cerrará el programa con “Esas cousas marabillosas”.