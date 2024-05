La redacción del nuevo plan de protección de Ferrol Vello se licita en 84.700 euros

El Concello de Ferrol activa la licitación del nuevo Plan Especial de Protección e Rehablitación –Pepri– de Ferrol Vello, un documento que, asegura el alcalde, José Manuel Rey, permitirá “continuar e acelerar a aposta pola rehabilitación e posta en valor do barrio onde naceu a cidade”. El regidor considera que este instrumento, que deberá estar listo en un año desde la formalización del contrato –es el plazo que se impone el propio gobierno local– será determinante para “poder dar cumprimento a proxectos deste executivo no barrio, como a recuperación da casa de Carvalho Calero, a pista polideportiva no instituto, máis facilidades para rehablitar e aparcar e novos espazos verdes e peonís”.



Como se recordará, el Pepri se aprobó en diciembre de 2015, pero el Tribunal Supremo lo acabó considerando nulo de pleno derecho en 2022. Con este contrato se cumple el artículo 55 de la Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a redactar un plan especial de protección del bien (en este caso es un BIC de conjunto histórico) para disponer de una ordenación urbanística adecuada “que permita compatibilizar un axeitado uso urbanístico do territorio coa protección dos valores históricos e culturais que alberga”.



El plan “tumbado” por el Supremo por un defecto en la tramitación servirá de base para el nuevo. Así, el ámbito del plan cuenta con una extensión de 10,53 hectáreas, de las que menos de la mitad (4,29) se corresponden con las zonas propiamente históricas y las restantes con la llamada zona de respeto. En esta se incorporan espacios e inmuebles de interés patrimonial como el campo de San Roque, la iglesia de San Francisco, Capitanía General o los Jardines de Herrera. Están fuera del ámbito declarado, pero, según afirmó Rey Varela, “representan o espazo de relación co conxunto histórico que é o barrio da Magdalena”.



El plazo para la ejecución del contrato es de 12 meses desde su formalización, que se desarrollarán, puntualizó el alcalde, de la siguiente manera y siempre sin incluir el tiempo de tramitación y adopción de acuerdos municipales: dos meses para los documentos de inicio, seis para los de aprobación inicial, uno para el informe de alegaciones, dos para la aprobación definitiva y el último para el documento final.

El presupuesto base de licitación asciende a 84.700 euros, impuestos incluidos.