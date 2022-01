Récord de asistentes a los conciertos de la Escola Musical de Ortigueira

Más de 18.200 espectadores siguieron la programación online ofrecida por la Escola de Música del Concello de Ortigueira (EMCO) entre el 20 de noviembre y el 11 de enero, en el marco de las festividades de Santa Icía y Navidad.



Personas de más de 24 países pudieron disfrutar así desde sus casas de los conciertos ofrecidos por los diferentes grupos musicales. La agenda incluyó un total de 14 recitales, que, según informó la propia escuela, fueron visualizados en países como España, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Brasil, Estados Unidos, India, Argelia, Mongolia, Turquía, Indonesia o Egipto.



La difusión en diferido del concierto de Navidad, celebrado de forma presencial el 21 de diciembre en la iglesia de Santa Marta de Ortigueira, supera las 3.200 visualizaciones. Estas cifras suponen un récord absoluto de espectadores para el canal en Youtube de la escuela. “A programación obtivo máis de 18.200 conexións (número de dispositivos conectados, sendo este número maior en espectadores)” entre las fechas señaladas, destacan.



El concejal de Cultura, Juan Cao, destacó “a forma na que a programación da Escola de Música do noso concello se adapta, co máximo fin de chegar a todas aquelas persoas que queiran escoitar un bo concerto, mesturando a súa programación presencial coa en liña para chegar a todos os ortigueireses e ortigueiresas, independentemente do seu lugar de residencia”, indicó.













Escuela





La Escuela Municipal de Música de Ortigueira cuenta en la actualidad con un total de 115 alumnos y alumnas, que se forman en las diferentes especialidades que se ofertan. Carlos Diéguez es el director de un centro que desde hace tres años cuenta con su propio canal en youtube (EMCO TV), que comenzó a cobrar mayor impulso a raíz de la pandemia del coronavirus.



La irrupción del covid-19 empujó a la escuela a llevar a cabo nuevas estrategias. El pasado mes de julio, desde la Concejalía de Cultura se organizó el mes de la música, en el que se iba difundiendo un vídeo diario desde el mencionado canal. “Entonces ya tuvimos 10.000 visualizaciones a lo largo de todo el mes”, comenta Diéguez.



Las cifras de espectadores se han incrementado notablemente en la programación de invierno, con los ya mencionados recitales organizados entre noviembre y los primeros días de enero.



Los vídeos difundidos a través del canal son fruto de un “mimado” y cuidado proceso de elaboración y edición. Para ello se ha instalado un pequeño set de televisión al que se han ido incorporando varias cámaras, luces y micrófonos donde se llevan a cabo las grabaciones. Debido a la actual situación sanitaria, se opta por conciertos de cámara.



El director de la escuela destaca que se trata de un trabajo en equipo que, entre otras cosas, permite visibilizar la actividad que se lleva a cabo en el centro. “Se trata de que la escuela sea la cantera musical de todas las asociaciones del pueblo y así, tanto en julio como diciembre, hemos añadido también vídeos realizados por alumnos y alumnas de la EMCO que tocan en asociaciones del pueblo, favoreciendo así su difusión”, dice Diéguez. “Ponemos todo lo que es música amateur del pueblo”, añade. “La Escuela de Música es un centro formativo que colabora social y culturalmente con las asociaciones del municipio y que, a su vez, dentro del programa de Turismo “Ortigueira son Mil Cousas”, difunde imágenes de los parajes naturales del lugar en cada vídeo, apunta Diéguez, que anima además a todas las personas a suscribirse al mencionado canal.









“Solfeando”





El director de la escuela ortegana tiene también otro canal en Youtube con 35.000 seguidores. Se llama “Solfeando” y en él, el profesor comparte su propio método de enseñanza de Lenguaje Musical, el mismo que también se imparte en la escuela. “Es virtual y los ejercicios se pueden hacer online”, dice. “Es el canal más grande de Lenguaje Musical en habla hispana en Youtube”, añade Carlos Diéguez.