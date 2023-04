Reconocimiento a una trayectoria de compromiso con la sociedad de Sari Alabau

Coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República y en el marco de una cena popular conmemorativa de la efemérides, Esquerda Unida de Ferrol rindió un homenaje en la noche del viernes a Sari Alabau, por una larga trayectoria no solo política sino también social, de ahí que en el acto participasen también amistades, familiares, representantes de Asfedro y muchas personas que compartieron con ella experiencias de vida.



La celebración contó con la proyección de un vídeo en el que tomaron parte personas vinculadas con Alabau en sus diferentes facetas vitales, en el que se intercalaban también narraciones de la propia Sari desde que llegó de Valencia hasta su asentamiento en la ciudad naval.

Un momento del emotivo acto que tuvo lugar en FIMO



El acto viajó por la trayectoria “exemplar, no humano e no político, no social e no familiar” en una celebración que cogió por sorpresa a la homenajeada.

Las palabras de la coordinadora local de EU Ferrol, Paula Faraldo, del portavoz de Ferrol en Común y candidato a la Alcaldía, Jorge Suárez, y de Tito Núñez, en nombre de Asfedro, recordaron anécdotas y trayectoria de una mujer que es referente en muchos ámbitos y que, como señalaron, “loitou no pasado, sempre estará no presente e sen dúbida, sera parte do noso futuro”.