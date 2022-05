El reconocido violonchelista Josetxu Obregón llega al Jofre con su nuevo trabajo

El teatro Jofre recibe mañana jueves, a las 20.30 horas, al prestigioso violonchelista Josetxu Obregón, uno de los más destacados del panorama internacional. El músico, también director de la agrupación de interpretación histórica La Ritirata, recala en la ciudad naval en el marco de la programación diseñada por la Sociedad Filarmónica Ferrolana par presentar su primer álbum en solitario “Celloevolution”.



El trabajo constituye un viaje musical sobre la evolución del instrumento. “Este disco es un paso muy importante, ya que finalmente he grabado un musical de violonchelo solo tras doce grabaciones con La Ritirata y muchísimas más en colaboración con otras agrupaciones”.





Álbum





“El violonchelo barroco no es el instrumento más cómodo para interpretar en solitario en cuanto te sales de las suites de Bach, pero quería grabar justamente eso: la diferencia evolutiva del instrumento y su repertorio desde que surge en el barroco hasta que Bach escribe sus maravillosas suites. Me he obsesionado por hacer un álbum interesante para todo tipo de audiencias”, asegura.



El artista bilbaíno ha sido profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid durante 15 años y galardonado con más de 13 premios internacionales. Cursó estudios superiores y de postgrado en violoncello, música de cámara y dirección de orquesta con las más brillantes calificaciones en España, Alemania y Holanda.