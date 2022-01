Reclaman la vuelta a los horarios de autobuses existentes con la anterior concesionaria

El gobierno local reclama que se restituyan “ao menos” los horarios de autobuses entre Ferrol y A Coruña que existían antes de que la concesionaria actual se hiciese cargo del servicio, ya que no generaban problemas y, a partir de ahí, “ir mellorando a prestación”. De este modo, como explicó el portavoz municipal Julián Reina al término de la comisión en la que se abordó este tema, “a fórmula de establecer traxectos directos (de aproximadamente 50 minutos) entre Ferrol e Coruña ás medias horas é unha moi boa opción que funcionaba”.



Por esta razón, el Concello pedirá a la Xunta que restituya estos servicios, además de pedir “unha análise conxunta das necesidades dos afectados polos cambios xerados tras o cambio de concesión e que se aborde o transporte público por estrada como un servizo ao cidadán que debemos potenciar entre todas as administracións e non como un gasto a minimizar”.



Estas otras cuestiones se pondrán hoy por la tarde –18.00 horas– sobre la mesa en la reunión convocada por la plataforma de afectados en el antiguo Hospicio, en la que participará el concejal de Mobilidade y portavoz del gobierno, con el objetivo de “seguir avanzando na busca dunha solución co fin de lograr un servizo de calidade que de resposta ás actuais necesidades dos usuarios”.









Mugardos y Ares





Si el día de la puesta en marcha de los cambios –el pasado lunes– mostraban sus quejas y exponían lo problemas que el nuevo servicio ocasionaba en





Pontedeume o Ares, ayer también se posicionada el Concello de Mugardos, explicando que el alcalde, Juan Domingo de Deus, y la Policía Local mantuvieron una reunión con representantes de la UTE Hércules, adjudicataria del transporte metropolitano para explicar los incumplimientos de horario y trasladar sugerencias realizadas por los vecinos con el fin de adaptar los horarios a las necesidades de movilidad de los mugardeses. La empresa se comprometió a estudiar las demandas. Por eso, desde el Concello se pone a disposición un formulario en la web que se puede entregar por registro o sede electrónica o al correo alcaldia@mugardos.gal para trasladárselas a la Xunta y a la empresa.



Desde el BNG de Ares también se ha solicitado al alcalde la convocatoria de una junta de portavoces para analizar “a situación de caos” generada en el transporte, además de pedir al gobierno local que se les entregue el escrito de alegaciones anunciado, pidiendo, además, firmeza ante la Xunta.