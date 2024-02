Las reclamaciones del CAMF llegan al pleno en mociones del PP, del BNG y de FeC

Los trabajadores y usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) continúan con sus reivindicaciones, que en las últimas semanas han vuelto a llevar a la calle con concentraciones ante el edificio de Leixa. Este jueves se debatirán en los plenos de Ferrol y de Narón mociones en apoyo a sus demandas que ayer presentaban en el ayuntamiento ferrolano miembros del comité de empresa provincial con concejales del BNG y de FeC. También habrá en el pleno una moción del PP. El alcalde, José Manuel Rey Varela, se reúne hoy con la junta de participación.



“Estamos a padecer neste momento unha situación de afogo porque, ademais da falta de persoal que denunciamos desde hai anos e da necesidade dunha reforma integral do centro, nesta última semana produciuse a dimisión do director”, explicou Andrea Arévalo, presidenta del comité del personal laboral de la Administración General del Estado en la provincia.



“Esta situación xera unha grande incerteza tanto ao persoal laboral como ás persoas usuarias xa que neste momento non hai ningunha persoa responsable que xestione o centro nin as súas necesidades”, añade el comité. Esto conlleva “que sexa moi difícil o día a día”. Acusan al Imserso de “desleixo” al no responder a las demandas del personal y de las personas usuarias “a pesar dos reiterados escritos, mobilizacións e reivindicacións realizadas polo comité de empresa e a xunta de participación”.



La moción insiste en que hay un déficit estructural de personal y condiciones precarias que hacen difícil su cobertura y reclama la reforma integral de un edificio con más de 30 años. “Serían precisas reformas para adaptalo aos novos estándares de confort e eficiencia enerxética nos que as administracións públicas deberían ser exemplares”, recuerda el texto de Ferrol en Común.



Se insta al Estado a la cobertura inmediata de las vacantes existentes y a la reducción al máximo de la contratación temporal. También se demanda la renovación de infraestructuras y medios técnicos para adaptarlas a estándares de un centro de atención más moderno.

23 vacantes



El CAMF tiene un relación de puestos de trabajo con 158 personas pero en la actualidad, explica Andrea Arévalo, 23 de esas plazas están vacantes. Eso incluye áreas como administración y oficinas, trabajo social, transporte, cuidados, enfermería o limpieza, entre otras.



Las carencias en el ámbito de los cuidados afectan directamente a la atención y también las ausencias en enfermería, que impiden –como ha pasado temporalmente– mantener una atención sanitaria las 24 horas.

se ha recuperado el turno de noche en enfermería

Las alarmas en el CAMF volvieron a saltar hace unas semanas con la falta de enfermeras en el turno de noche. Se llegó a proponer el traslado voluntario, por un período limitado de tiempo, a otros centros de los usuarios, que se concretó en dos desplazados al Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo. La contratación de una enfermera hace escasos días ha permitido recuperar la atención de enfermería las 24 horas. Uno de los usuarios desplazados ya ha regresado al CAMF de Ferrol.