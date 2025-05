¿Quieres saber a qué destina la Iglesia en Ferrol el dinero que les llega a través de la Renta? Te lo contamos

A primera hora de la mañana el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, aguardaba delante de su residencia en la Domus Ecclesiae para recibir a un grupo formado por unas quince personas que ayer participaron en el itinerario propuesto este año por la Conferencia Episcopal para dar visibilidad a una parte de las acciones y programas que se desarrollan en los ámbitos de la Iglesia en general y en la ciudad en particular en virtud de la asignación tributaria que les llega a través de la voluntad expresa de los contribuyentes al marcar la X en las casillas de la Iglesia Católica o la de Otros fines de interés social.

El grupo iniciando la ruta a través de la obra social de la Iglesia tras visitar la Domus Ecclesiae



Un itinerario, que aquí se prolongó durante más de tres horas, que emula una ruta en autobús –aquí se hizo a pie– por las entrañas de la acción social de la Iglesia y Cáritas, la Línea 105 X Tantos, que es como se llama la iniciativa.

En total se hicieron cuatro paradas: Domus Ecclesiae; Centro de Día de Inclusión Social de Cáritas; Iglesia de Dolores y piso de acogida para personas presas. Un recorrido al corazón de la acción social y humanitaria que conmovió a cuantos “se subieron” a este autobús ficticio de la Línea 105 que coincidieron en destacar la “enorme labor” que hace la Diócesis y la importancia que tiene “darla a conocer a gente de la calle como nosotros que no sabemos exactamente con qué estamos colaborando”, aseveró una de las mujeres que participó en la visita.



Fernando García Cadiñanos fue el primero en abrir las puertas de “su casa”, la Domus, avanzando un poco de su historia y la decisión que llevó en su día a ubicar aquí esta residencia “pues Ferrol era una de las ciudades más importantes de Galicia por aquel entonces y Mondoñedo era un entorno más rural y se decidió que los seminaristas pasaran un tiempo también aquí en un entorno más urbano y vinculado con el movimiento obrero”. García Cadiñanos también invitó a los presentes a conocer el hall de entrada del edificio y admirar la curiosa vidriera que se ubica en el acceso a las plantas superiores. “Cuando entra el sol, como hoy, la luz se proyecta a través de la escalera al resto de plantas”, manifestó.



El obispo también protagonizó uno de los momentos simpáticos de la jornada al confesar que en ocasiones se sentía un poco como el conserje del edificio. “No creo que haya muchas residencias episcopales con un timbre que tenga rotulado `obispo´ y que conteste directamente él, aquí sí sucede”, manifestó el prelado, añadiendo que no es la primera vez que alguien se presenta y timbra para que el propio obispo lo confiese y “rara es la tarde que no me toca recoger varios paquetes que llegan al obispado”, afirmó provocando las carcajadas en los presentes.

Recibimiento en el Centro de Inclusión Social de Cáritas



Tras la visita a la Domus el grupo partió hacia el centro neurálgico de la acción de Cáritas, donde fue recibido por la directora María Victoria González, presente también en todo el recorrido, y Marta Pazo, secretaria general, quien con gran entusiasmo mostró las instalaciones, detallando la labor que se realiza en cada una de las plantas y ofreciendo datos del trabajo que se desarrolla en el Centro de Inclusión Social con las personas que están en situación de calle. Al margen de esas cifras y datos, –alguna tan sobresaliente como que en el año 2024 la entidad atendió en su ámbito diocesano a más de 4.773 personas, siendo más de 3.000 de este arciprestazgo– que impactaron mucho a los participantes, al igual que lo hicieron las instalaciones, en este espacio pudimos conocer la historia de dos personas a las que el centro cambió sus vidas y ahora se dedican también a ayudar a los demás como voluntarios.

Cáritas diocesana atendió el año pasado a 6.773 personas, la mayoría en el arciprestazgo de Ferrol





Las historias de Miguel y Jaguar

Una de ellas es la historia de Miguel, quien vivió en la calle casi desde la adolescencia y a sus poco más de sesenta años ha dejado la mochila y esa vida de nómada para asentarse en la ciudad, donde lleva ya cerca de una década. En su caso cayó enfermo y eso le hizo replantearse su vida, y fue en ese momento cuando encontró el apoyo de Cáritas. Aunque de vez en cuando siente esa llamada de la calle, asegura que ahora “me aguanto, me pego un paseo y listo”. Ahora es el encargado de los desayunos, de hacer el café, y calentar la leche y preparar las tostadas a las personas que carecen de hogar, y también se encarga de impartir uno de los talleres de la entidad, de tratamiento del cuero.

Sostiene que "raro es el día que no sirvo del orden de cien desayunos".

David dejó la calle tras más de media vida viviendo como un nómada, ahora lleva ya ocho años asentado en Ferrol graicias al soporte de Cáritas



Otra vida que ha transformado la labor social de la Iglesia y Cáritas es la de Jaguar, un joven de 24 años que dejó Marruecos para buscarse un futuro mejor y, tras años de dolor, sufrimiento y oscuridad por fin ve la luz al final del túnel y en breve comenzará a trabajar como ayudante de cocina, labor para la que se formó en la propia entidad, que le ha dado cobijo, acompañamiento y una oportunidad de vida, como él mismo aseguró.

Jaguar cruzó Africa y Europa a pie antes de llegar a Ferrol en un periplo de varios meses con la única intención de recalar en España



“Salí de Marruecos porque aquel no es un país bueno con su gente, falta la salud y no hay calidad de vida, ni esperanza”, afirma Jaguar, quien añade que en su caso no optó por abandonar su tierra en patera, se inclinó por una de las denominadas rutas de los refugiados atravesando a pie África hasta llegar a Turquía y desde allí inició una peregrinación hacia Bulgaria, Serbia, Suiza (aquí cubrieron trayecto en tren), Francia y, por último, España. Asegura que venir aquí era el fin último de ese peregrinar que le llevó meses.

Jaguar, un joven de 24 años que salió hace dos de Marruecos para buscar una vida mejora, ahora, gracias a Cáritas, está en camino de ello



Una vez en Ferrol las cosas no fueron fáciles para él.

“Lo pasé muy mal, hambre, frío, soledad... Cuando llegué aquí me atendió Lucía la asistenta social y todo empezó a cambiar, eso sí, al principio no fue fácil, pasé siete meses en el refugio pero me puse enfermo y era muy duro tener que dejar ese espacio hasta la noche estando mal, también se hacía difícil los días fríos y con lluvia, aquí encontramos la salvación”, asevera este joven.



Sostiene Jaguar que él siempre recomienda a la gente que llega y no sabe la lengua que aprenda español.

"Es fundamental, si la gente no te entiende no te puede ayudar, yo me esforcé mucho por aprenderla y a partir de ahí todo ha sido más sencillo”.

Ahora, una vez se ha formado como ayudante de cocina y ha aprendido el idioma (todo gracias a los programas de Cáritas) es un voluntario más en la organización, una cara amable y, lo más importante, alguien tremendamente empático con quien llega, pues no hace tanto era él quien se hallaba en una situación parecida. En breve empezará a trabajar como ayudante de cocina en un restaurante ferrolano y no puede estar más feliz.



La ruta incluyó dos paradas más, una de la renovada iglesia de Dolores, donde el párroco Antonio Rodríguez Basanta ofreció información sobre la Unidad Pastoral de Ferrol-Centro, su organización y funcionamiento. También se ofrecieron algunas pinceladas económicas y se habló sobre catequesis.



La última parada, y no por ello menos interesante, sirvió para conocer el trabajo que realizan en la Pastoral Penitenciaria con los presos de Teixeiro de mano de Nieves Espiñeira, una jubilada que se dedica en cuerpo y alma a ayudar a presos que se encuentran en tercer grado y habla con tanta pasión de su labor de voluntariado que seguro que pronto conseguirá que más gente se sume a colaborar, ya que como avanzó, hacen falta voluntarios para ir a las cárceles a hacer escucha activa y también para ayudar en el piso que Cáritas tiene en Canido en el que reciben a presos en régimen de semi-libertad o tercer grado, "cuando más vulnerables son".

Hoy se celebra la Pascua del Enfermo

La Pastoral de Salud de la Diócesis organiza los actos de la jornada de la Pascua del Enfermo en la que se invita a participar a todos los sacerdotes y capellanes acompañando a enfermos y mayores. Los actos en Ferrol darán comienzo a las 18.00 horas en la iglesia de Dolores con la procesión del Rosario en la que se sacará la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, que trasladaron ayer desde Santa Cecilia. La comitiva realizará una “peregrinación” hasta la concatedral de San Xiao. Seguidamente tendrá lugar la eucaristía jubilar de los enfermos que presidirá el obispo. Durante la celebración recibirán el sacramento de la Unción de Enfermos las personas que lo hayan solicitado.