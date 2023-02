Quejas por las demoras en Estadística para la expedición de certificados del padrón

El área de Estadística, encargada, entre otras cuestiones, de la expedición de certificados de empadronamiento o justificantes históricos, continúa basando sus servicios en las gestiones “on line” o en atención presencial bajo cita previa. Esta situación ha acarreado quejas de bastantes usuarios que ven como un trámite administrativo pone incluso en peligro la concesión de algún tipo de ayudas.



En los últimos días se han presentado reclamaciones en el Registro municipal dirigidas al departamento de Recursos Humanos por la atención prestada.



Una de las usuarias asegura que necesita un histórico de empadronamiento para la solicitud del ingreso mínimo vital y que se demora ya más de dos meses.



Otra afectada que presentó reclamación indica que solicitó información para el empadronamiento de una persona extranjera y que ha llamado por teléfono en numerosas ocasiones sin respuesta. La remiten a la solicitud telemática pero no sabe si está cubierta o no correctamente por lo que debe pedir cita previa y no se la dan hasta semanass después. También critica el trato del personal de Estadística asegurando que “se permite hacer comentarios irrespetuosos, ironizando con que acaba de llamar y quiero una cita para mañana”. Además, asegura que cierran fuera de hora cuando el cartel indica que el servicio es hasta las dos y la ventanilla está cerrada a la una menos cuarto.



En esta misma situación se encontró otro afectado que también reclamó vía Registro municipal. Se dirigió a la ventanilla de Estadística, tras no haberle cogido el teléfono en numerosas ocasiones, y a las 12.45 horas estaba cerrada la atención al público “pese a estar el personal en el interior de la oficina”.



La edil del área de Personal, Eva Martínez Montero, asegura que “arreglar posibles problemas o ver la forma en que se puede hacer que el servicio de empadronamiento funcione mejor es una prioridad en mi agenda”, una vez que se ha hecho con esta concejalía, tras la dimisión de Mayte Deus.



La concejala apunta que es una necesidad toda vez que la recuperación demográfica es importante para el gobierno y no hay que descuidar los empadronamientos. Indica que hay que buscar el método más eficiente para que se pueda atender todo no solo a las personas que se quieren empadronar sino también la atención a trámites necesarios.



De todos modos, desmintió que no se atienda en el horario establecido, si bien es verdad que debido al pintado del edificio hubo problemas por el olor que afectó al horario pero, indicó, sin dejar de atender a nadie.



No es la primera vez, sin embargo, que se da esta situación y dos afectados más, que no reclamaron, aseguran que acudieron el día de su cita y no estaba el personal, aunque se les solucionó el problema en el mostrador de la entrada del Concello.