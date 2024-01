Pysbe, de jornadas gastronómicas y culturales a un museo del mar en Ferrol Vello

La imagen de la Pysbe, la Pesquería y Secaderos de Bacalao, que funcionó en la primera mitad del siglo XX en el barrio portuario de Ferrol, abre y cierra el calendario que la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello y los organizadores de las jornadas “Ventos de Bacallau. De Ferrol a Terranova” han sacado a la venta con imágenes del barrio que dio origen a la ciudad, que muchos no conocieron y otros recuerdan con cariño.



Sacadas del archivo de Josechu Nidáliga, hasta trece imágenes hacen un recorrido por elementos tan significativos como la propia Pysbe, la playa de Copacabana, la fábrica de hielo, la lancha de Mugardos o el puerto de Curuxeiras, con vistas que permiten recordar hasta dónde llegaba el mar en esa zona y cómo la fachada marítima de la ciudad era un espacio de paseo, con tranvía y escasos vehículos.



La idea de poner a la venta este calendario –estanco de la calle San Francisco y La Tienda de Fé, en el propio barrio, a un precio de diez euros–, parte de la propia entidad vecinal, que preside María José Peniza, y de los organizadores de las jonadas anuales “Ventos de Bacallau”, con Emilio Romero como promotor. No solo se trata de traer a la memoria esa parte del Ferrol antiguo que muchos todavía conservan en el recuerdo, sino de recaudar fondos para que esas jornadas, que tienen un ingrediente gastronómico pero que van más allá, se conviertan en todo un referente cultural en cada nueva edición.



Cultura, gastronomía y música son los tres pilares de estas jornadas, como destaca Emilio Romero, que giran en torno al bacalao. Se busca repetir en la próxima edición este formato –será en el mes de julio– intentando conseguir que cada vez haya mayor implicación de las administraciones –el Puerto es ya un de los colaboradores oficiales en los últimos años– y trayendo a personalidades tan significativas como las que han venido a Ferrol para este evento en recientes ocasiones. Además de Portugal, que ya contó con representación en la ultima edición, este año se está en contacto con Guipúzcoa, también vinculado con la pesca y el bacalao y estrechamente unido a Ferrol por la Pysbe.



Por estas jornadas han pasado cocineros de prestigio pero también especialistas a nivel mundial, desde historiadores, hasta antropólogos y arqueólogos.



Además de continuar y consolidar este evento anual, en la idea de la coordinadora organizadora de las jornadas y también de la AVV está la posibilidad de llegar a constitutir en Ferrol Vello un “Museo das xentes do mar”.



Romero explica que Ferrol tiene museo naval y de la construcción naval pero no de sus gentes, “do que significou a industria do mar para as persoas”. Recuerda así el papel de la ría en los encurtidos y también del marisqueo. El lugar idóneo para este museo –cada edición de las jornadas se celebra una exposición que podría ser el germen de esa iniciativa– sería Ferrol Vello, como el origen de la ciudad. Entre los contenidos, se podrían destacar tanto las industrias ya desaparecidas de la zona, como la vida cotidiana de la gente del mar.