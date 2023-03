El Puerto refuerza su apuesta por las renovables con una futura “hidrolinera” en Curuxeiras

Las energías renovables, con el hidrógeno verde y la eólica marina a la cabeza, se han establecido ya como la punta de lanza del proceso de reindustrialización del área de Ferrolterra. Con proyectos en marcha como la planta de Reganosa y EDP en As Pontes o las futuras instalaciones de Nervión en Caneliñas y As Somozas, no es de extrañar que poco a poco las tecnologías asociadas a estas formas de generación se vayan implantando en el área.



En este contexto, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao anunció ayer el inicio de la tramitación de un proyecto para el desarrollo de una “hidrolinera”, es decir, una estación de servicio de hidrógeno, en Curuxeiras. Esta propuesta, impulsada por las empresas Quantum DPI Group y Univergy Renovables, contará con un presupuesto de 1,3 millones de euros y ocupará una superficie total de 1.300 metros cuadrados junto a la rotonda de acceso al puerto interior.

Faro de la Energía Verde



La iniciativa, tal y como detalló el organismo que preside Francisco Barea, se enmarca dentro del proyecto Faro de la Energía Verde, presentado el año pasado por la cúpula directiva de la Autoridad Portuaria y que tiene como objetivo convertir las instalaciones ferrolanas, tanto interiores como exteriores, en todo un referente de la generación, uso y provisión de electricidad de generación renovable.



A este respecto, el Puerto recordó que esta propuesta, con un horizonte de implantación de un lustro, llevará asociada una inversión de unos 35 millones de euros, así como la creación de cerca de 120 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Asimismo, Faro de la Energía Verde permitirá no solo suministrar electricidad a precios competitivos a aquellas empresas asentadas en las dársenas ferrolanas, sino también contribuir a una más que necesaria descarbonización de la economía.

Proyecto



En cuanto al proyecto en sí, desde la Autoridad Portuaria se detalló que estaría dividido en dos partes. Por un lado la “hidrolinera” como tal, que se ubicará en la rotonda de entrada al puerto interior y contará “con la apariencia y accesos propios de una estación de servicio”, así como un punto de dispensado de hidrógeno verde de 350 bar para futuros vehículos que usen esta forma de combustible y que será de uso público. Por otro, y ya en el interior de las propias instalaciones portuarias, se desarrollará una planta para la recepción y almacenamiento del carburante.



El puesto de repostaje, concretó el Puerto, constará de un compresor y un almacenamiento móvil y otro en cascada con un sistema de distribución específico que permitirá la salida del hidrógeno “de forma continua y sin saltos de presión”; una característica esencial, afirmó el organismo, para su uso en vehículos. Asimismo, la estación tendrá una capacidad estimada de unos 288 kilogramos por día, lo que se traduce en una decena de repostajes diarios de 27 kilogramos de hidrógeno cada uno o tres seguidos cada siete horas.