El PSOE se une a las críticas por los problemas de suministro de agua potable en centros escolares

La agrupación provincial del PSOE se unió el pasado viernes a las críticas al Concello por la gestión del problema de falta de suministro de agua potable en el CEIP Isaac Peral y el IES Saturnino Montojo de Ferrol. Así, el secretario xeral de la formación en A Coruña, Bernardo Fernández, el diputado en el Parlamento de Galicia, Julio Abalde, y la concejala Ana Lamas, ofrecieron una rueda de prensa en la sede local de los socialistas para denunciar la “indiferencia e inacción” del gobierno local frente a esta coyuntura.

En este sentido, Lamas detalló que el grupo municipal tuvo conocimiento de esta situación durante la última comisión de Servizos, por lo que solicitaron información sobre la misma. De esta forma, si bien durante el encuentro se les transmitió lo que estaba sucediendo, no se plantearon soluciones y, afirma la edila, tampoco se desplazaron operarios del Concello a los centros para clausurar las fuentes de estos “cando xa o sabían do día anterior”.



“A explicación que nos deron é que o problema estaba nunha tubería de Defensa e que Emafesa non tiña alí nada que facer máis cas analíticas”, afirmó Ana Lamas. Asimismo, la edila censuró que tampoco hubiesen intervenido técnicos de la Consellería de Educación y que al día siguiente, en la comisión de esta área, la concejala responsable no participase en la reunión.



Por su parte, Julio Abalde detalló que el grupo parlamentario socialista ha presentado una batería de preguntas sobre esta situación dirigidas a la cartera que dirige Román Rodríguez, además de instarle a que interceda ante el Concello para encontrar una solución. “Nós consideramos que non é de recibo que sexan os equipos directivos os que teñan que tomar as decisións sin ningún apoio, instruccións ou protocolos por parte da Consellería”, afirmó.

“Instrumento político”



Bernardo Fernández, por otro lado, cuestionó la falta de intervención de Aguas de Galicia ante esta problemática. En este sentido, el secretario provincial acusó a la Xunta de emplear este organismo como “instrumento político”, aseverando que el mismo concentra la mayor parte de sus inspecciones en aquellos municipios en los que no gobierna el Partido Popular y que en este caso, pese a constatarse que la calidad de las aguas no era la adecuada, no realizó ningún análisis.



De esta forma, el socialista afirmó que la administración autonómica “afoga” a los gobiernos locales “doutras cores” reduciendo las partidas para infraestructuras de saneamiento, mientras que al tiempo incrementa en “frecuencia e intensidade” los estudios de calidad de las aguas.