El PSOE reclama soluciones para la Sociedade Mixta de Turismo local

El grupo municipal del PSOE de Ferrol afeó ayer al gobierno local que, 16 meses después del cese de la gerente de la Sociedade Mixta de Turismo, no se haya dado “paso ningún” para solucionar la falta de liderazgo y personal de la entidad.



Por medio de un comunicado, la edila Eva Martínez, representante de los socialistas en el organismo público-privado, lamentó que no haya ninguna propuesta por parte del Concello para solventar esta coyuntura, insistiendo en que “non existe razón, nin obxectiva nin subxectiva, que explique que en dezaseis meses un goberno que ten a maioría absoluta non teña sido quen de solucionar a situación da sociedade mixta”. Así, la concejala considera que esta tesitura refleja una “falta de interese” por parte del ejecutivo ferrolano tanto por la realidad del ente como del potencial turístico de la ciudad naval.



“O noso grupo, que xa no noso mandato tentou de mudar á xerente mais nese caso co voto en contra do propio PP, apoiou a Rey Varela cando, en outubro de 2023 decidiu cesar á entón xerente”, afirmó Martínez Montero. En este sentido, la socialista lamentó que este apoyo desencadenase “a deixación que se está a facer dende hai tanto tempo”, alertando de las “consecuencias negativas” de este proceder “como a ausencia de iniciativas novas ou a resolución do problema das oficinas de turismo”.



De esta forma, la edila criticó “o absolutismo no que está instalado o goberno de Rey Varela”, lamentando que los grupos de la oposición carecen de información sobre las acciones llevadas a cabo o que se planean acometer en relación a la sociedad mixta ferrolana, incidiendo además en que, cualquier decisión, “afectará a gobernos e mandatos futuros”. A este respecto, Eva Martínez propuso al ejecutivo local “darlle unha volta” al actual modelo turístico en colaboración con profesionales del sector de cara a elaborar un plan para esta actividad “con fondos non só do Concello e a Deputación”.



Por último, la concejala reclamó una nueva gerente –puesto que desarrolla de forma temporal la responsable del departamento, Maica García–, así como más personal para esta importante área municipal.