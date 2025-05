El PSOE reclama para Ferrol la unidad de rehabilitación cardíaca que tienen otras áreas

El Grupo Socialista en el Parlamento gallego reclamó ayer a la Xunta de Galicia que ponga en marcha unidades de rehabilitación cardíaca en los hospitales de Ferrol y A Coruña. El diputado Julio Abalde le reprochó al gobierno del PP que, “mentres nas outras cinco áreas sanitarias dispoñen deste servizo, estes pacientes deben desprazarse a Lugo ou Santiago para recibir dita atención”.



Señaló el socialista que, “nunha comunidade autónoma cun dos índices de cardiopatías máis elevados”, las unidades de rehabilitación elevan las posibilidades de superviencia y proponen una mejor calidad de vida, preguntándose por cómo se puede justificar que no se creen esas unidades ni en Ferrol ni en A Coruña. “Vostede sabe que son necesarias porque hai cinco áreas sanitarias que as teñen”, insistió, instando al conselleiro de Sanidade a explicar qué diferencias hay entre un enfermo de cardiopatía ferrolano o coruñés con otro de Ourense.



Por su parte, el titular de la consellería, Antonio Gómez Caamaño, recordó que la ciudad naval dispondrá de ese servicio una vez culmine el proceso de ampliación del complejo hospitalario, de igual modo que ocurre en las instalaciones de A Coruña.



Recordó en responsable de las políticas de sanidad que las siete áreas “gozan dos mellores recursos para atender as patoloxías do corazón” y señala que en la de Ferrol se cuenta con once cardiólogos y que el año pasado “realizou máis de 10.000 consultas presenciais desta especialidade”. También incidió en el hecho de tanto aquí como en A Coruña “teñen asistencia sanitaria de calidade garantida” en este ámbito.