El PSOE lamenta que Ferrol quede a la cola del proyecto de baterías de costa

La firma del convenio de la Diputación con Valdoviño y Ares para la ejecución de las obras de Campelo y A Bailadora en el marco del proyecto de recuperación de baterías de la costa y la ausencia de Ferrol, ha hecho que desde el grupo municipal socialista de la ciudad naval se haya criticado la falta de implicación del Concello.



La edila socialista Eva Martínez recuerda que se trata de una de las obras más destacadas conseguidas en el anterior mandato, la recuperación de la batería militar y antigua estación de Monteventoso. Sin embargo, el documento de la cesión de las instalaciones ferrolanas no fue sometida a votación de la Diputación “posto que o goberno do PP non remitiu a documentación para poder aprobalo”. Así las cosas criticó que no se sepan gestionar los fondos “nin con unha oficina creada unicamente para reter fondos europeos”.