El proyecto de las baterías de Ferrol, Valdoviño y Ares incluye el baluarte de San Xoán y la alameda

Los dos millones de euros que la Diputación recibirá en el marco del Plan de Recuperación del Gobierno para desarrollar el plan de sostenibilidad turística de las baterías de defensa de Ferrolterra –Ferrol, Ares y Valdoviño– incluirá, además, algunas actuaciones en la ciudad naval, relacionadas con los cascos históricos, que es el apartado en el que se enmarca la actuación aprobada –”Centro histórico de Ferrol e patrimonio militar da Costa Ártabra”–.



La Diputación provincial manifestó su satisfacción por la consecución de esta importante inversión que “avala e reforza o plan de recuperación e baterías e defensa da costa de Ferrolterra da institución provincial, previsto en Ares, Campelo –Valdoviño– y Monte Ventoso –Ferrol– con un investimento adicional dun millón de euros”, al tiempo que pone en valor el patrimonio histórico, cultural, costero y militar y generan “oportunidades económicas vinculadas ao turismo sustentable”, explican.

Actuaciones

De la cuantía que se recibirá ahora con cargo a este plan turístico la mayoría de los fondos estarán destinados a las baterías y su entorno pero también se actuará sobre el casco histórico de Ferrol. Así, entre las intervenciones previstas, tal y como detalló la institución beneficiaria de la subvención, se encuentra la recuperación del observatorio meteorológico de Monte Ventoso, la creación de aparcamientos disuasorios en el acceso a dichas baterías, la adecuación del firme de acceso a estas instalaciones militares con zona para peatones y ciclistas o la señalización de caminos ciclables.

Los accesos a las instalaciones y aparcamientos alternativos son algunas de las propuestas



Ya en relación con el casco histórico se encuentran actuaciones destinadas a la mejora del alumbrado eficiente y en el entorno de las infraestructuras del patrimonio militar, la creación de una página web y de un mapa virtual con los recursos turísticos, la recuperación y limpieza del baluarte de San Xoán, el desarrollo de herramientas digitales vinculadas con el patrimonio histórico del centro de la ciudad naval y las baterías militares de la Costa Ártabra y la regeneración de zonas verdes como la alameda o parques públicos.



La buena noticia de la concesión de esta subvención, que fue aplaudida por la concejala de Turismo del Concello de Ferrol, Eva Martínez, choca con la de-sestimación del plan presentado desde el Concello para fomentar el turismo en los cascos históricos. En este sentido, la edila no dudó en calificar de “desfachatez” que desde la Xunta “se amparen en dúas ou tres actuacións en Ferrol para non conceder os dous millóns que o Concello plantexaba no plan de sustentabilidade e desenvolvemento turístico dos cascos históricos” de la ciudad.



Martínez considera que era unha oportunidade para “saldar a débeda histórica na aposta pola diversificación e polo turismo”, siendo, además, complementario con el aprobado para la Diputación. La edil aseguró que seguirá “luchando” porque considera que en un proyecto “bo e ben valorado” además de considerarlo muy importante para el desarrollo turístico de Ferrol, vinculado con los pilares del Modernismo, la Ilustración y el Camino Inglés.