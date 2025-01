El PSOE critica que Ferrol se quede de última en el proyecto de las baterías de la costa

Las baterías militares de la costa de Valdoviño, Ares y Ferrol recuperarán su esplendor gracias al proyecto de rehabilitación que pondrá en marcha la Diputación de A Coruña, con el apoyo del Gobierno central. Las dos primeras, sin embargo, van más adelantadas, en cuanto a procesos administrativos se refiere, ya que ambos Concellos han firmado sendos acuerdos con la Diputación para los proyectos y las primeras obras de acondicionamiento por 621.420 euros. Ferrol, que ya tiene aprobado el acuerdo en pleno, todavía está pendiente, sin embargo, de esta firma, por lo que será el ente provincial el que lo asuma inicialmente.



El grupo socialista municipal, y en su nombre la edil Eva Martínez, ha lamentado precisamente este hecho, denunciando que el ejecutivo de Rey Varela “queda temporalmente fóra da sinatura do convenio polo que a Deputación, con fondos propios –un millón de euros– e os do Goberno central –con dous millóns de fondos europeos– van executar a recuperación de baterías militares de costa de Campelo, A Bailadora e Monteventoso porque o executivo do Partido Popular non mandou a tempo a documentación requirida”.



Martínez recuerda que su grupo ya había advertido de esta situación cuando la Diputación aprobó en pleno esta cuestión y Ferrol quedaba pendiente, por lo que critica que “ni con asesores que suman todo un equipo de futbol, nin coa oficina de captación de fondos, o goberno é quen de xestionar o que xa estaba feito no mandato anterior”.



Agradece a la Diputación el interés porque “se fora polo PP o noso municipio tería quedado fóra desta actuación”, al tiempo que recuerda que la institución provincial ya ha colaborado en otras iniciativas como las acciones de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, el apoyo al Camiño Inglés y, ahora, en la rehabilitación de baterías”.