El PSOE acusa a Cons de “falla de implicación” para solventar las “carencias” en los centros

El grupo municipal del PSOE, a través de la concejala Montserrat Dopico, lamenta la “falla de implicación” de la concejala de Educación, Patricia Cons, para “intentar solventar as carencias que os nenos e nenas de Ferrol padecen nas aulas por mor dos recortes da Xunta”. La edila socialista considera que la responsable del área de Ensino está “máis preocupada por defender os intereses do goberno galego” e incidió en que el Consello Escolar Municipal llevaba sin celebrarse “desde o 14 de decembro do ano pasado”.



“O certo e real”, denunció Dopico, “é que este curso Ferrol aplicou as tesoiras nos IES Ferrol Vello, Canido, Sofía Casanova e Catabois, no CEIP Ledicia, ademais de pechar unha unidade de Infantil no centro concertado Cristo Rey”.



La concejala explica que, aunque las competencias en materia educativa son autonómicas, el gobierno local –“da mesma cor política”– “debe ser quen de reclamar unha solución ás carencias estruturais do profesorado que non se solventan con docentes dos programas Mega ou Proa +, que sempre é benvido porque é un reforzo, mais non unha solución ás demandas da comunidade educativa”.



Sobre los comedores escolares, Dopico considera que tiene que ser el Concello, “e non as familias”, quien debe asumir “a parte fundamental da suba”.



El PSOE cree que el problema de fondo es que “as políticas do PP están ben lonxe das políticas sociais de defensa de servizos básicos como o ensino”