El proyecto que permitiría viajar en tren a Santiago sin pasar por A Coruña no entusiasma

La licitación de la redacción del estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago ha sido recibida por los grupos municipales de Ferrol con más frialdad que entusiasmo, a pesar de que permitiría –está por ver en qué medida– reducir los tiempos de viaje entre la ciudad naval y la capital de Galicia. La construcción de la variante entre Curtis y Ordes posibilitaría que los viajeros no tuviesen que parar en A Coruña.



El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá 423.500 euros en este estudio que definirá un nuevo trazado ferroviario “con las máximas prestaciones posibles que permita modernizar la conexión actual de la ciudad de Lugo con Santiago”, según anunció el lunes el ministro, Óscar Puente, y, a la vez “contribuirá a una conexión más eficaz entre Lugo y las principales ciudades gallegas de la cornisa atlántica”.



Dos fases

El estudio se dividirá en dos partes. En una primera fase se analizará la movilidad en la ciudad de la Muralla con la idea de “estimar y caracterizar los flujos de viajeros con origen o destino en Lugo y su área de influencia”. De ese modo, se “determinarán las necesidades de la población, las posibilidades de potenciación de la movilidad y la demanda existente de nuevos servicios de transporte”.

Rey Varela: Para la ciudad este estudio supone más bien poco si no se acomete cuanto antes el proyecto Ferrol-A Coruña



En la segunda fase se concretarán las características del trazado, con una nueva variante entre la línea León-A Coruña y el Eixo Atlántico de alta velocidad, además de los trabajos de acondicionamiento y mejora de las prestaciones de la línea hasta llegar al nuevo tramo. Cuando este trabajo haya concluido deberá realizarse, avanza el Ministerio, un estudio de rentabilidad socioeconómica que “tenga en cuenta la demanda y los tiempos de viaje previstos”.



Una acogida tibia

Ninguno de los partidos con representación en el pleno considera que esta pueda considerarse una “alternativa” a las carencias que arrastra la conexión ferroviaria. El alcalde, José Manuel Rey Varela, asegura que “para Ferrol supone bien poco si no se acomete cuanto antes el proyecto Ferrol-A Coruña que hemos trasladado como prioridad al Ministerio”, así como, añade, “la estación intermodal, pues somos la única ciudad de Galicia sin ambas infraestructuras”.

Mato: É unha moi boa noticia para Lugo, pero a nosa demanda é resolver a conexión ferroviaria con A Coruña



El portavoz del PSOE, Ángel Mato, apunta que se trata de una “boa noticia para Lugo porque a conexión coa alta velocidade é fundamental para ir consolidando unhas infraestruturas que cheguen a toda a poboación, pero nós en Ferrol consideramos básico que se resolva a conexión ferroviaria coa Coruña; esa é a nosa demanda de sempre”.



El edil socialista recordó que en su momento se había lanzado la conexión directa entre Lugo y Ferrol, que define como “un camiño máis longo”, pero insiste en que “o que máis nos interesaría é que houbera unha liña de altas prestacións, tanto para pasaxeiros como para mercadorías, entre a nosa cidade e A Coruña. Iso é o que temos que seguir reclamando pola entidade que ten Ferrolterra, e que se desenvolva o máis axiña posible. A estas alturas non pode ser que nos vaiamos quedar descolgados do Eixo Atlántico e do Corredor Atlántico de mercadorías”.

Rivas: As necesidades que temos requirirían investimentos mínimos, pero hai que ter vontade política



Por su parte, el portavoz del BNG, Iván Rivas, afirma que este estudio es “positivo para o contorno da cidade de Lugo, pero en absoluto podemos consideralo unha alternativa para as necesidades que temos en Ferrol”. El concejal nacionalista señala que el Estado “en infraestruturas ferroviarias ten unha débeda histórica con Ferrol” y explica que se llegó a consignar una partida para renovar la infraestructura que “non supón un custo económico excesivamente elevado”, además de existir “un compromiso do Goberno do Estado de desenvolver o estudo informativo que permita reducir os tempos de viaxe entre Ferrol e A Coruña”.



Rivas subraya que “todos coñecemos as necesidades que temos (dupla vía, electrificación, compatibilidade de mercadorías con pasaxeiros e redución dos tempos de viaxe a menos dunha hora)” y que ese conjunto de actuaciones supondría una inversión “mínima para os investimentos dos que se está a falar para infraestruturas ferroviarias nos últimos anos”. Por último, remarca que incluso “hai demandas que poderían efectivizarse de maneira inmediata e que son unha cuestión de vontade política, como o bypass de Betanzos e incrementar o número de servizos”, porque con máis frecuencias sería un medio de transporte interesante para moita xente”.

Suárez: Temos un novo Goberno que dá as costas a Ferrolterra cando se trata dunha demanda unánime



Por su parte, Ferrol en Común, a través de su portavoz, Jorge Suárez, valora “negativamente esta proposta dilatoria do Ministerio de Transportes, un novo Goberno que dá as costas a Ferrol, cando a demanda unitaria de toda unha área metropolitana é que a solución pase polo inmediato deseño e construción do trazado Ferrol-A Coruña nun tempo asumible e que compita coa autoestrada”. Así, considera que “todo o que non sexa darlle prioridade a esa vía para nós é algo accesorio, non dicimos que menos importante, pero si secundario para a cidadanía de Ferrolterra”.