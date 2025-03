El proyecto de la ciudad deportiva del Racing será una realidad en Mandiá

La ciudad deportiva del Racing de Ferrol será una realidad en Mandiá. Las negociaciones entre el Concello y la Fundación Racing de Ferrol han dado por fin sus frutos y la Xunta de Goberno local aprobó en su sesión de este lunes 24 de marzo la liberación de la parcela de 120.099 metros cuadrados, titularidad del Concello de Ferrol, a favor de la entidad, que había solicitado su compra a través de un escrito presentado por registro el pasado 24 de febrero.

Tal y como se explicó al término de la Xunta de Goberno Local, la parcela objecto de compraventa será destinada a la ciudad deportiva acorde, en esencia, al plano inicial de la propuesta de compra presentada por la Fundación Racing de Ferrol, sin perjuicio de las modificaciones que en cuanto al número o características técnicas, como la calidad y tamaño de las instalaciones sea preciso realizar durante el desarrollo de la misma y de su división por fases, teniendo en cuenta que las primeras actuaciones a llevar a cabo consistirán en las instalaciones mínimas para la práctica de fútbol mientras que las futuras requerirán de una tramitación, en su momento, de un plan especial de dotaciones e infraestructuras.

El alcalde, José Manuel Rey se mostró satisfecho, explicando que “hoxe é un día importante, o traballo e as reunións dende hai meses para que a Cidade deportiva do Racing estea en Ferrol deron o seu froito, estamos contentos, este proxecto vai a ser unha realidade na nosa cidade, que non pode deixar escapar ningunha oportunidade”.

El precio de venta de la propiedad se fija en 550.517,00 euros que serán abonados en dos pagos: el primero de un 50% (275.258,50 euros) que se hará efectivo en el momento de que se haga entrega de la escritura pública de compraventa, y el segundo pago, del otro 50% restante, que se deberá ejecutar en el lazo de un año desde la formalización da escritura. Esta segunda aportación económica, se garantizará mediante un aval bancario.

Tal y como se establecen los plazos, en un mes, como máximo, se podrán firmar las escrituras y, desde ese momento, la Fundación Racing de Ferrol tendrá un plazo de ocho años para la ejecución de la Ciudad Deportiva.

Suelo industrial

Además, el primer edil manifestó que este proyecto no impedirá el desarrollo industrial que estaba previsto inicialmente para la zona de Mandiá, afirmando que “en ningún momento este proxecto compromete o desenvolvemento de solo industrial” y, en este sentido, aseguró que “xunto coa Autoridade Portuaria e a Xunta de Galicia estamos a traballar para a definición da área loxística e empresarial de Mandiá, tras anos esquecida, cunha superficie de 900.000 metros cadrados”.

José Manuel Rey Varela agradeció a la Fundación del Racing de Ferrol y al propio Racing “a súa disposición a traballar xunto co Concello de Ferrol e a invertir na cidade, que sempre apoiará ao club”.

Turtismo activo

La apuesta de la Fundación por esta parcela ferrolana frente a otras ofertas como la surgida en A Carreira, en Narón, se basa en la conveniencia "para a cidade e para a contorna da zona, sendo vantaxoso desde o punto de vista cultural, social e económico".

El desarrollo de la Ciudad deportiva del Racing de Ferrol contribuirá, además, indican desde la Fundación, "á creación de emprego pleno e produtivo e a cidade verase favorecida polo impulso do turismo activo ao realziarse competicións e acontecementos deportivos nas súas dependencias".