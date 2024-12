La próxima despedida de los motores de dos tiempos

Desde el 1 de enero de 2025 las motos que se vendan deben cumplir con la norma Euro5 lo que supone mayores límites a las emisiones de CO2 por lo que deberán ser más precisas en el funcionamiento de sus motores. Para ello los fabricantes deberán prestar especial atención a los inyectores y catalizadores ya que son estos elementos los que influyen directamente en la eficiencia del sistema en la procura de conseguir la menor contaminación ambiental posible.



Las marcas podrán seguir produciendo hasta 2027 un límite de unidades que los fabricantes seguirán comercializando con la homologación anterior a la Euro5 aunque no cumplan con las exigencias de esta norma. Con la llegada del nuevo año entrará también en vigor, esta vez sin excepciones, el nuevo reglamento UN-ECE R41.05 que limita el ruido, condicionando tanto la rumorosidad mecánica de los motores, como la sonoridad del escape de los mismos con controles más estrictos. A partir del 1 de enero no se podrán matricular motos de 2 tiempos que no estén debidamente homologadas y únicamente se podrán matricular las motos de fin de serie ya fabricadas y registradas en tráfico como tales o las nuevas que hayan pasado este trámite antes del 31 de diciembre.

Vespa Sprint



La inminente llegada de la Euro6 acabará con las 2 tiempos, o eso parece. La comunidad Europea impone cada vez límites anti contaminación más restrictivos que hacen difícil, por no decir imposible, la homologación de motos con estos motores instalados.



Esto supone el principio del fin de las motos de dos tiempos y KTM ya tiene anunciado el cese de la producción de estos motores y el cierre de alguna de sus fabricas durante la próxima anualidad debido precisamente a las directrices europeas que hacen imposible la fabricación de motos con alimentación atmosférica y que quemen aceite de mezcla con el combustible, ya que son estos los mayores inconvenientes que impiden la adaptación de las motos a las duras exigencias de la normativa. Dice KTM en un misiva pública a los medios que “esa noticia falsa ha llegado a nuestros oídos –en referencia al cese de producción de sus motores 2T–. Lanzaremos un comunicado oficial para aclarar la situación y tranquilizar a nuestros fans. Sí, para los modelos 2026-2027 ya estamos desarrollando los motores que deben pasar la norma Euro5+, pero no vamos a parar la producción”.



No existe ninguna norma oficial para prohibir la fabricación de motos con motores de dos tiempos, pero lo cierto es que la progresiva reducción de los límites de emisiones hace inviable su producción.

El colectivo de motoristas es el que más a crecido y en el que menos se ha reducido la mortalidad en los últimos años, aumentando esta de forma considerable cada año por causa de los accidentes que se producen en nuestras carreteras. Aumentan los usuarios y la accidentalidad crece proporcionalmente a ellos, siendo esta la consecuencia de la consideración de la moto como uno de los vehículos más inseguros. Este razonamiento mío me hace recordar una afirmación que vengo efectuado a modo de verso en un álbum de cromos sobre seguridad vial de mi autoría, donde digo “que la moto es un peligro, eso dicen los mayores, el peligro no es la moto, si, lo son sus conductores”.

Las vespas

El Vespa Club Ferrol – Golfos & Kinkis no cesa en su actividad frenética y en esta ocasión con motivo de las fiestas navideñas un nutrido grupo de socios del club participaron con sus vespas en la Cabalgata de Papá Noel la Nochebuena pasada, los niños disfrutaron con su presencia. El día de Navidad realizaron los vespistas su particular cabalgata y, en esta ocasión fueron los mayores quienes disfrutaron de la visita que realizaron a la Residencia Hogar de la 3ª edad de Caranza, la recepción no pudo ser más efusiva ya que un buen número de ellos salió a la puerta del establecimiento acompañados por sus cuidadores y mantuvieron unos minutos de animada charla con los moteros que fueron a visitarles y llevarles esa chispa de alegría de la que están necesitados.