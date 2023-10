Protección Civil y la Policía Nacional de Ferrol asisten a una pareja de franceses para regresar a su embarcación

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la Policía Nacional de Ferrol asistieron durante la noche de ayer a una pareja de turistas franceses a volver a su embarcación tras sufrir una avería. Tal y como detallaron fuentes de la entidad, los visitantes, un hombre y una mujer jubilados, habían llegado a la ciudad naval a bordo de la "Pelican", un pequeño velero (de unos 16 metros de eslora) con la que estaban recorriendo el litoral gallego y que dejaron fondeada en una zona próxima a O Seixo, en Mugardos.

Así, los afectados, que se habían acercado a Ferrol con su perro en un bote auxiliar para comprar provisiones y visitar la ciudad, descubrieron, a la hora de volver a su barco, que el motor de la lancha no funcionaba. Esto, sumado a las malas condiciones meteorológicas registradas durante la noche (la media de lluvia fue de 1,2 litros por metro cuadrado) y a que la embarcación carecía de luces de navegación noctura, obligó a los turistas a alertar al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 de su situación.

Velero en el que la pareja viajaba por la costa gallega | Cedida

De este modo, hasta el punto, la ensenada de Caranza, se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, que asistió a los visitantes mientras se avisaba a Salvamento Marítimo. No obstante, al tener el organismo oficial todas sus unidades en el puerto de A Coruña, se optó por movilizar a los Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. Los problemas, no obstante, no terminaron ahí, dado que a su llegada, los miembros de la Agrupación ferrolana descubrieron que el bote tenía una pequeña vía de agua.

Ante esta coyuntura, desde Protección Civil se solicitó la ayuda de la Policía Portuaria, que contaba con una embarcación más grande y con capacidad de "subir a bordo" la lancha y trasladarla al puerto interior de Ferrol, así como un vehículo de apoyo logístico para colocarle una boya y evitar que se hundiese. De esta forma, los voluntarios llevaron a la pareja y a su mascota hasta Curuxeiras por tierra. Finalmente, la Policía Portuaria trasladó a los afectados hasta su velero junto con el bote dañado.