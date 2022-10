Propuestas gastronómicas, micológicas y culturales en la Feira de Fungos de As Pontes

As Pontes se prepara para acoger, durante todo el fin de semana, una de las citas ineludibles del calendario de eventos del municipio. La trigésimo segunda edición de la Feira de Fungos e Cogomelos llega repleta de actividades micológicas, gastronómicas y culturales.



El programa comenzará el sábado, a las ocho de la mañana, con una salida al monte de la mano del experto José Luis Cuba. A las diez abrirá sus puertas el mercado de productos instalado en la Rúa Alexandre Bóveda, completándose la jornada matinal con un taller de cocina dirigido a personas adultas a cargo del cocinero Antonio Díaz; el espectáculo de calle de Inventi Teatro; o la puesta en marcha de la xona “Mico gastronómica” en el patio del colegio Santa María, en el que Autga Autóctonas elaborará diferentes tapas, hamburguesas y postres a base los productos estrella de la cita. El grupo The Rapants amenizará la sesión vermú con su repertorio musical.



Taller



Por la tarde, la actividad continuará a partir de las cinco con un taller de cocina para el público infantil y con dos conciertos protagonizados por Grande Amore (20.00 horas) y Cariño (21.15 horas), ambos en el patio del mencionado colegio público.



La jornada del domingo comenzará a las nueve de la mañana con la recepción, hasta las 10.30 horas, de las personas participantes en el concurso de cestas de la feria. El fallo del jurado se dará a conocer sobre las 12.00 horas y serán repartidos cinco premios: 400 euros para el ganador; 200 para el segundo; un tercer premio de 150 euros; un cuarto de 100 y un quinto de 75 euros. Con esta última cuantía estará dotado también el premio especial juvenil, para completar la lista de galardones el especial de 400 euros.



A las 12.30 horas, en el Parque Municipal, el público podrá gozar del espectáculo de calle “Bon Appetit”, del grupo naronés Teatro Ghazafelhos para a las 13.00 horas procederse a la apertura de la zona “Mico gastronómica” en el patio del colegio Santa María. En este mismo espacio actuará, a las 13.30 horas, el grupo De Vacas. La jornada concluirá a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal Cine Alovi, con el monólogo “Tou Aquí” del conocido actor gallego Xosé A. Touriñán.



Además, también durante todo el fin de semana, las personas asistentes a la Feira de Fungos e Cogomelos podrán visitar y hacer pequeñas compras en el Mercado de Oportunidades Vila de As Pontes (MOVA) situado en la Avenida de Coruña y que estará abierto en horario de 10 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Serán repartidos 600 euros en premios, a través de tarjetas rasca, entre los clientes.



La concejala de Turismo, Elena López, manifestó la intención del Concello de poner en valor, a través de esta feria, “os produtos do noso monte a as súas potencialidades pero nesta ocasión desde a perspectiva das persoas consumidoras e do emprendemento, centrándonos no seu aproveitamento gastronómico”, dijo.