El programa O teu Xacobeo destina casi 70.000 euros a sufragar acciones en la zona

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hizo balance ayer del programa “O teu Xacobeo”, que requirió de una inversión próxima a los 100.000 euros en la comarca de Ferrol y Eume. La iniciativa permitió ampliar la programación sociocultural del Año Santo en toda la comunidad gallega. En el acto de presentación de las conclusiones estuvo acompañada por la comisaria del Xacobeo 2021-2022, Cecilia Pereira y también por las presidentas de la ASCM, Paula Gárate, y la Federación de Anpas Ferrol y Comarca Concepción Arenal, Patricia Pérez, que hablaron sobre sus experiencias por medio de sus proyectos.

Esta tercera edición del programa, que promueve la Axencia de Turismo de Galicia, ofreció apoyo en la zona a un total se siete proyectos que lograron una subvención total superior a los 68.000 euros. Entre estos destacó la elaboración de una guía inclusiva del Camiño Inglés en silla de ruedas, o la celebración de un festival escolar sobre esta ruta xacobea, iniciativas que se trataron de forma más detallada durante la presentación de conclusiones de ayer. “O éxito do programa fixo que se celebraran tres edicións en total, o que se traduciu nun investimento total de algomás de 9,5 millóns de euros, que permitiron apoiar case 700 proxectos que chegaron a 220 concellos galegos mobilizando 17,5 millóns”, indicó Martina Aneiros.



La delegada territorial puso en valor también la contribución del programa a la desestacionalización y descentralización de la programación sociocultural en los últimos meses, “con actos pequenos e moi diversos que destacaron a importancia do Xacobeo na sociedade galega e onde particiaron xentes de todas as idades desde unha perspectiva multidisciplinar, facendo do Camiño de Santiago, e neste caso do noso Camiño Inglés, o nexo de unión de varias xeracións”, apuntó.



Aneiros también destacó el hecho de que el programa O teu Xacobeo “foi a maior convocatoria aberta a proxectos socioculturais da historia de Galicia e tivo como obxectivo implicar a todo tipo de colectivos e ao tecido social na difusión desta ruta desde unha perspectiva multidisciplinar”, y enfatizó en que lo que se pretendía en su inicio “pode darse por cumprido”.



Reparto de las ayudas

La tercera edición de O teu Xacobeo dejó subvenciones a estos siete proyectos de la comarca, estos son: Club de Tenis de Mesa Cidade de Narón 8.602 euros de subveción (12.290 movilizados); Asociaón Cultural Lúas Cheas de Pontedeume, 12.483 euros de ayuda (17.833 movilizados); Club de Prensa de Ferrol, con 4.421 euros de subveción (se movilizaron 6.316 €); ASCM de Ferrol, que se llevó 10.500 euros (15.000 movilizados); Cites Ferrol, 11.662 euros (movilizados 16.660); Federación de Anpas de Ferrol y Comarca Concepción Arenal, obtubo 14.102 euros (se movilizaron 20.146) y la Asociación Xeración, se llevó para uno de sus proyectos 6.472 euros (9.247). En total, se movilizaron cerca de 100.000 euros en la comarca (97.492), de los cuales fueron subvencionados por este programa 68.242.