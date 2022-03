La producción en As Pías lastró los resultados de 2021 de las cofradías

Las cofradías de la ría de Ferrol cerraron el pasado 2021 con resultados de actividad superiores al año anterior. La captura de especies alternativas han logrado estabilizar unas cifras muy afectadas por la situación del banco de As Pías, situándolas incluso ligeramente por encima del total de 2019, antes de la pandemia, pero muy alejadas de los resultados de un lustro atrás.





Así, Jorge López, patrón mayor del pósito de Barallobre, incidió, nuevamente, en que “el problema real” al que se enfrentan las cofradías ferronalas es el mencionado banco, que se encuentra “en mínimos históricos”. “El año pasado se trabajó un mes en verano y unos días en Navidad y como no había producto la gente desistió de ir. Realmente solo fueron tres y de todos ellos ninguno cogió el tope”, se lamenta López, que califica la situación de “extrema y caótica”. Del mismo modo, el patrón mayor insiste en que “mientras no se haga un estudio integral de la ría no tendremos solución”.





Del mismo modo se lamenta la patrona mayor de Ferrol, Isabel Maroño, recordando que en 2021 se capturaron “2.000 kilos menos de almeja babosa en lo que llamamos los gales de As Pías para abajo y en As Pías 900 kilos menos”. “Cada año es peor, se sigue invirtiendo y haciendo estudios que no nos han valido para nada. Tienen que cambiar el ritmo de ejecución, porque los datos son los que son y no mienten”, apunta Maroño.





Otro de los factores que más impacto han tenido en esta situación ha sido la pandemia de covid, cuyas consecuencias se siguieron notando en 2021. A este respecto, el patrón mayor de la cofradía de Mugardos, Jesús Pérez, señala que el pasado año, además de las restricciones, “aún hubo gente que estaba afectada por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”, lo que provocó que se perdieran “más días de lo normal” de actividad.





Voluntad política

Desde las cofradías coinciden en que la única solución pasa por la “voluntad política” y en un trabajo conjunto de las administraciones. En este marco de colaboración, el pasado febrero, Xunta, Reganosa y Cofradías firmaron un convenio para la regeneración de la ría que cuenta con una aportación de 80.000 euros de la compañía regasificadora para la compre de simiente.





Por otra parte, en referencia a la posibilidad de usar fondos europeos como los “Next Generation” para regenerar el área, Isabel Maroño defendió que “en el momento en que los políticos crean en esta ría e intenten luchar con nosotros por ello habrá fondos de donde sea, porque son recuperaciones medioambientales, del sector primario”.





De esta forma, tal y como adelantó el patrón mayor Jorge López, el próximo día 16 tendrá lugar una nueva reunión del grupo de trabajo de la ría. “Queremos implicar a muchas más partes de las que implicamos la otra vez para buscar una solución porque si no la gente terminará por abandonar el sector”, se lamenta.





Capturas

Tal y como refleja el portal Pesca de Galicia, las capturas del año pasado se caracterizaron por una mayor presencia de especies menos comunes en ejercicios anteriores. En el caso de la ciudad naval, la vieira fue el molusco más prevalente –41.264 kilos–, dado que se sumó, como explica Maroño, la caída de la babosa con el final de la prohibición de esta especie desde hace un lustro. También, al igual que en 2020, destacan las capturas de alga parda, aunque las limitaciones en las mismas lastran un potencial nicho de mercado.







En el caso de Barallobre, López destacó las capturas de ostra, mucho mejores que en años anteriores, aunque los resultados de almeja rubia, que se situaría en la tabla como la especie con mayor presencia, no serían reales dado que incluyen las “traidas” de Sada. Por último, en Mugardos el patrón mayor también destacó la situación de las ostras, dado que suponen una alternativa a la almeja babosa.