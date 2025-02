El privilegio de tener la oficina en los edificios más fotografiados de Ferrol

La rutina es un filtro capaz de desgastar lo extraordinario hasta hacer de ello algo completamente normal. Quizás por eso, a fuerza de ver (y usar) a diario alguna de las joyas con las que Rodolfo Ucha salpicó el barrio de A Magdalena, parece un tema menor que en Ferrol se compre en una pescadería con más de un siglo de vida, se saque dinero en el que fue el hotel de referencia o se deguste un “Pad Thai” en la primera casa que Ramón Pereira Sueiras encargó al arquitecto en 1910.



Más allá de los privilegiados que se asoman al otro lado del cristal, habitando estos edificios —los más fotografiados de la ciudad—, están estos otros, aquellos que abren sus puertas para comenzar su jornada laboral. Es el caso de Farruca Maristany que, junto a José Antonio Marcote, está al timón de Occidente Comunicación, donde trabajan un total de nueve personas y cuya oficina está en la Casa Pereira II (Dolores, 64).

Parte del equipo de Occidente, con Farruca en el centro, posa en la entrada de su oficina, en la Casa Pereira II | Daniel Alexandre

“Perros verdes”



“Llevamos siete años, pero ya venimos de otro Ucha porque estuvimos en la sede de El Correo Gallego”, recuerda, valorando que tener una oficina firmada por el arquitecto “es la bomba, es una forma de venderte diferente, te da prestigio, es un escaparate estupendo”. En su caso, que siempre se caracterizaron por innovar y ser “raros” como “perros verdes”, de ahí sus ‘mascotas’, les permite no solo sacar adelante el trabajo de sus muchos departamentos, sino también realizar eventos transgresores.

Casa Pereira II | Daniel Alexandre

En la otra Casa Pereira (María, 172), la primera, todavía no hace dos años que levantaron la persiana Pablo y Patricia, trasladando la esencia de su Casa López a un bajo que les estaba esperando: “Fue de casualidad. Lo vimos por Internet y estuvimos tres meses persiguiéndolo”, recuerda el cocinero, admitiendo que “influyó que fuese tan bonito, lo vimos como un caramelito”.

Pablo López, en su restaurante de la Casa Pereira | Jorge Meis

“Una responsabilidad”



Ellos, que ya habían convertido su anterior local en uno de los rincones más acogedores con su buen gusto, lograron recuperar la esencia del bajo con una reforma en la que no encontraron impedimentos: “Los dueños del edificio son encantadores y vieron que no estábamos haciendo nada raro”, dice Pablo. Para él, que su negocio esté en un edificio de Ucha supone también “una responsabilidad, porque estás manteniendo un patrimonio de la ciudad y es una contribución a Ferrol”.

“Tenemos suerte aunque mucha gente no lo valora... Deberíamos ser más como los franceses o los portugueses y cuidarlo. Tenemos un patrimonio más humilde, pero es el nuestro, y hay que mantenerlo”, reflexiona, poniendo también sobre la mesa la necesidad de que establezcan políticas encaminadas a la completa rehabilitación de barrios como A Magdalena: “En nuestro caso, el edificio de al lado está abandonado y eso se traduce en que tengamos una humedad tremenda que afecta a la pared”, lamenta.

Casa López, en la Casa Pereira | Jorge Meis

“Antes no pasaba”



David Acevedo trabaja al otro lado del mostrador en la Casa Brañas (Real, 125), regentando el mismo bazar que su abuelo inauguró en el bajo de este edificio de 1914 que antes había albergado una tienda de máquinas de coser. “Él había empezado en la calle de la Iglesia y después vino hasta aquí. Vendía lo mismo que vendemos ahora: artículos de regalo, cosas para la casa, vajillas, lámparas...”.

David Acevedo en el interior del bazar que fundó su abuelo en la Casa Brañas | Jorge Meis

No todo el mundo sabe que este inmueble está por completo dedicado a la actividad comercial, con exposición y almacén en los pisos superiores; pero ¿es igual de singular para quienes trabajan en él como para los paseantes? “Yo lo tengo normalizado, la verdad, porque llevo aquí toda la vida y no me parece nada especial; eso sí, últimamente se ven muchos turistas que vienen, les explican... Esto antes no pasaba”, apunta.

La doble fachada de la Casa Brañas | Jorge Meis

De librería a pescadería



Felipe Romero está al frente de Pessoa desde hace unos 15 años, siete de ellos instalado en el bajo de la Casa Rodríguez Trigo (Dolores, 77). Rodeado de libros de segunda mano y objetos peculiares, su local es un oasis para los lectores pausados.



Él admite estar “encantado” en el bajo de esta excepcional edificación de 1916, “sin ningún problema derivado de una protección especial” y considerando que “es un valor añadido, no resta. El lugar gusta, atrae estéticamente, y eso es importante”.

Pessoa, en la Casa Rodríguez Trigo | Daniel Alexandre

En la misma manzana se encuentra la Fonda Suíza que alberga el Hotel Suízo y no muy lejos de allí otros negocios que ayudan a la supervivencia de los preciosos inmuebles de Ucha como el Bla Bla Café (Banco de La Coruña), el Banco Santander (Hotel Suízo), el Casino Ferrolano, una “Barber Shop” en la Casa Granda o el Jesús Maestro (Casa Antón).



Sin embargo, puede que el lugar de trabajo con más personal y que tiene el sello del insigne arquitecto pase más desapercibida: la pescadería que el Ayuntamiento le encargó en 1910 y se terminó 13 años después. Allí, los placeros echan de menos un poco más de mantenimiento e incluso facilidades para aparcar. “Tenía que estar más cuidado de lo que está. Es cierto que lo pintaron y cambiaron una puerta, pero esto en otro sitio lo tendrían como una joya, en mejor estado”, analiza Eva Pérez.

La pescadería fue un encargo del Ayuntamiento a Ucha | Daniel Alexandre

Por último, en este paseo se destacan dos edificios majestuosos. Uno es el antiguo hotel Ideal Room (1916-1917), que embellece la esquina de Real con Tierra en plena plaza de Armas, y que ahora acoge la sede de Caixa Bank, y otro es la Casa Romero (1910) que, a falta de un negocio, alberga dos: la sucursal de Abanca en Iglesia y Stollen en Magdalena.

Ramón Montero, arquitecto: “Aquellos lugares que no tienen uso se acaban deteriorando”

Para el arquitecto Ramón Montero, el uso de los edificios es uno de los condicionantes que garantizan un mejor estado del inmueble, anticipando que “hay que hacerlo con cuidado porque derivadas de esa utilización pueden darse actuaciones que no sean acordes con la conservación del patrimonio”. No obstante, ejemplifica que “se ve perfectamente qué lugares están habitados y cuáles no”, añadiendo que “al final, los que están usándose, se mantienen”.

El antiguo Ideal Room | Daniel Alexandre

Precisa además que, en todo caso, no somos muy conscientes del privilegio que supone poder hacer vida en estas casas tan especiales: “Ir al banco y que te encuentres con lo que era el Ideal Room, que vayas a una cafetería que está en la Casa Romero... Para mí es impresionante y, cuando traes a gente de fuera y te los llevas a comer a Casa López, por ejemplo, se quedan maravillados de poder acceder a un local así”.

La Casa Romero | Jorge Meis

“Aunque es cierto que hay una cierta dificultad para vivir en edificios catalogados y conllevan gastos a mayores, compensa”, reflexiona Montero, concluyendo que “muchas veces vamos mirando para abajo por si tropezamos con los baches, pero cuando levantamos un poco la cabeza nos damos cuenta de la ciudad maravillosa en la que estamos”.