La primera borrasca del año deja pocas incidencias en Ferrolterra

La jornada de hoy en Galicia estuvo marcada por la primera borrasca del año, que provocó más de 200 incidencias a lo largo de toda la Comunidad. Sin embargo, los efectos de este fenómeno meteorológico resultaron más moderados de lo esperado en el área de Ferrolterra, donde se registraron pocas alertas a pesar de los fuertes vientos.



En el caso de la ciudad naval, los profesionales del servicio de Bombeiros de Ferrol detallaron que durante la noche no tuvieron que realizar salidas, mientras que, sobre las ocho de la mañana –cuando constataron las mayores precipitaciones de la jornada–, tuvieron que intervenir para subsanar inundaciones en varios de los “puntos negros” de la urbe –concretamente en la carretera de A Trincheira, en el túnel que conecta las avenidas de Vigo y do Rei y en el entorno de la plaza de Galicia–. Al igual que con el temporal de la semana pasada, también se registraron pequeñas anegaciones en algunas zonas de la obra de humanización de As Pías. En cuanto a ramas caídas y otras incidencias, se constataron algunos contenedores desplazados por el viento y material vegetal desprendido, pero no fue necesaria la intervención de los bomberos.



En el caso de Narón, el Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) tan solo tuvo que realizar dos salidas, ambas por árboles rotos. Por una parte, se actuó en la parroquia de Doso, donde un ejemplar estaba bloqueando la calzada. Por otra, un segundo árbol cayó sobre el tendido telefónico en el área de O Val, dejando sin servicio a los vecinos. Los Bombeiros do Eume, por su parte, señalaron que no tuvieron que realizar ninguna intervención, mientras que el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos tuvo que retirar varias ramas caídas en varios municipios.



Cabe recordar que la Xunta activó ayer martes la alerta naranja en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra por fenómentos meteorológicos adversos –con olas de hasta seis metros y vientos de fuerza 8– y amarilla en numerosos municipios de la costa, aunque esta última se desactivó ayer por la tarde.