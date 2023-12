El primer pleno temático sobre discapacidad reclama la inclusión y la caída de barreras

Ferrol celebró el primer pleno temático sobre la discapacidad, en el que las entidades sociales ocuparon los puestos de los concejales para hacer públicas sus demandas. Participaron Affinor, Alcer, ASCM, Aspanaes, Aspaneps, Asociación de Persoas Xordas, Cogami, Párkinson Ferrol, Saúde Mental y Teima Down. Algunas de ellas tomaron la palabra para explicar las dificultades existentes para las personas con discapacidad en el ámbito intelectual, sensorial, mental, orgánico y físico. La inclusión y la eliminación de barreras físicas y mentales son sus principales reclamaciones.



“A inclusión é que exista un verdadeiro cambio social ante a desigualdade existente. Que as persoas con discapacidade sexan protagonistas da súa vida”, subrayó Dolores García, de Párkinson Ferrol.



Nieves Pernas, de Saúde Mental Ferrol, Eume y Ortegal pidió una mayor concienciación social y que se tomen medidas preventivas y de inclusión en el ámbito escolar y laboral. “Pedimos non ser excluídos da sociedade polo mero feito de ter un problema de saúde mental”.



Juan José Castrillón, de Teima Down, insistió en la adaptación de espacios y de la atención. “Para poder vivir de forma autónoma, participar de forma plena en todos os ámbitos da vida, precisamos do voso compromiso para aplicar todas as medidas necesarias que nos permitan exercer o noso dereito a entender”.



María Elena Mera, de Affinor, reclamó políticas sanitarias y laborales que den respuesta a las necesidades de las personas con fibromialgia y fatiga crónica. “Temos un enorme problema, o da visibilidade”, recalcó.



Teresa Gallo, de la Asociación de Persoas Xordas, reivindicó el derecho a la igualdad, que permita desarrollarse a las personas con dificultades y ofrecer lo mejor de sí a la sociedad “para conseguir entre todos un mundo más sostenible, equitativo y en paz”.



Tomaron también la palabra representantes de la Fundación Racing de Ferrol, que sostiene el equipo Genuine, formado por personas con discapacidad intelectual. Uno de sus entrenadores, Diego Garrido, se refirió a una “experiencia inolvidable”, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico; y Belén Aneiros valoró esta apuesta y la calificó como “una de las mejores experiencias profesionales que he vivido”.



Luis Rilo, de la empresa JRilo, reconoció que el sector “tiene que ponerse mucho las pilas” porque hay “mucho desconocimiento”. Animó a contactar con las asociaciones para encontrar personal. “La colaboración con vosotros es fundamental”.



La sesión estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey, con la concejala de Política Social, Rosa Martínez.