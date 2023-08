El borrador del primer presupuesto del mandato en Ferrol incrementan en unos dos millones de euros en el capítulo de personal

Con la propuesta del gobierno para el capítulo I de los presupuestos municipales de este 2023 sobre la mesa, comenzó la negociación que desde el ejecutivo de Rey Varela se quiere llevar a cabo con la representación de los trabajadores del Concello, a través de sus portavoces sindicales, antes de presentar el texto a los portavoces de las demás fuerzas políticas y previamente a su aprobación en pleno.



El pasado martes, como se informó desde los sindicatos, se les entregó la documentación pertinente y en la reunión mantenida en la mañana de ayer, la representación de los trabajadores trasladó a los ediles Susana Sanjurjo y Javier Díaz algunas cuestiones relativas a esos contenidos. Entre estas, tal y como informó la presidenta de la Xunta de Persoal, Fany Gómez se apuntó al ejecutivo que percibieron algunos errores en la documentación, tales como que algunas plazas vacantes no figuran reflejadas o al revés, por lo que los concejales de las áreas afectadas quedaron en revisarlo y mandar la documentación actualizada.

Subida del IPC

Por parte del personal, se solicitó, además, el incremento de la partida que se refiere al Fondo de Axuda Social, que según su propio reglamento, deberían actualizar las cantidades de acuerdo con el IPC –algo que, según la representación sindical, no se hace desde el año 2004–. Esta cuestión choca, además, con la actualización de los salarios de los representantes políticos que sí se aprobaron en pleno nada más iniciar el mandato.



El personal reclama, asimismo, que se intenten dotar todos aquellos puestos de la RPT –Relación de Puestos de Trabajo– que en los últimos años no fueron cubiertos y que necesitan dotación para que no se amorticen (tal y como contempla el artículo 38 de la Ley de Empleo Público de Galicia, ya que todo lo que no tenga dotación no existiría), porque figuran algunos con sus cuantías, pero siguen sin dotarse todos, lo que los convertiría en inexistentes.



Entre la valoración que se hace desde la Xunta de Persoal se destaca que se produce un gran incremento en el capítulo I, de casi dos millones de euros, pero, además, existe una intención de regularizar cuestiones que hasta ahora no se contemplaban, tales como el complemento de la carrera profesional y otros como atrasos de las horas extras pendientes todavía del año 2022.



Con la intención de estudiar las propuestas y rectificar aquello que se pueda, el ejecutivo local convocó a los representantes sindicales de los trabajadores a una nueva reunión el próximo viernes, a las 11.00 horas, con el objetivo de proceder ya a la aprobación de este apartado de los presupuestos.

Próxima reunión con los portavoces

El alcalde, José Manuel Rey, mantiene su compromiso de aprobar el primer presupuesto del mandato en los 100 primeros días y así insiste en que agosto es laborable. Esta misma semana afirmaba que el documento está en elaboración, tras la conclusión de un informe que da cuenta de la situación económica del Concello y esta mañana tuvo lugar la reunión con la representación sindical de los trabajadores para abordar el Capítulo I. Próximamente se sentarán con los portavoces para presentar el texto presupuestario.