Presentan un centenar de firmas pidiendo mejoras en el comedor del CEIP Esteiro

Familias de usuarios del comedor escolar del CEIP Esteiro presentaron este viernes por registro un centenar de firmas en las que denuncian una serie de deficiencias en el servicio y reclaman la intervención del Concello para poder subsanarlas.



Las quejas de los niños sobre la comida que se sirve desde hace meses han llevado a sus progenitores y tutores a denunciar la “mala elaboración dos pratos” y que en muchas ocasiones “a comida non chega quente ás mesas”. Recuerdan que la distancia entre las cocinas de la adjudicataria del servicio, Serunion, en Bergondo, y Esteiro, es de 41 kilómetros y que la capacidad del comedor, de más de cincuenta personas, convierte en “inoperativo” el uso de microondas para calentar los platos. Además, censuran que no se esté cumpliendo “a programación de actividades complementarias esixida no prego” y que el personal de atención del comedor “resulta insuficiente para a realización das tarefas encomendadas”, entre otras quejas.



Por todo ello, los firmantes reclaman que los menús se elaboren en Ferrol, que Serunion deje de ser la empresa adjudicataria por la “mala calidade do servizo prestado e o incumprimento das condicións do contrato” e instan al Concello a que vuelva a sacar a licitación el contrato de este servicio. Además de otras reclamaciones, se pide que en la elaboración de los platos primen los productos “de tempada e locais”, así como que se aumente el personal que atiende los comedores y que se “cumpran as normas básicas de hixiene”. Por último, reclaman que deje de regir la norma de aviso de 48 horas hábiles para apuntarse o desapuntarse de un servicio que, recuerdan, es de conciliación”.