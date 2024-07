Presentación musical dos novos números de “Olga, Revista de poesía galega en Madrid”

Unha das citas culturais habituais do verán no concello de Neda é o acto no que se dan a coñecer os novos exemplares de “Olga, Revista de poesía galega en Madrid”, que dirixe o escritor local Vicente Araguas. Nesta ocasión , o encontro terá lugar este xoves, a partir das 19.30 horas, na Casa das Palmeiras.



Como se adoita proceder nestas sesións, o evento incluirá un recital poético. Asimesmo, exhibirase ante os asistentes o número 13 da revista, titulado “Bouzas grandes”. Ademais, adiantaranse os contidos do volume 14, que se identifica como “Olgas dun gaiteiro” e está dedicado á figura de Xosé de Arxeriz.



Este evento complétase coa conexión dos mundos da literatura e da música, por medio da actuación que correrá a cargo do cantante ferrolán Paco Montero. Na presentación intervirán, ademais do propio director da publicación, Vicente Araguas, que foi nomeado Fillo Predilecto do Concello de Neda, outros escritores procedentes, na súa maioría, de distintos puntos da comarca.



Esta lista está integrada por nomes como os do ferrolán Xosé María Dobarro, o mugardés Carlos Neira e o estradense Manuel Pereira Valcárcel. Tamén formará parte do acto literario Antonio Polo, escritor afincado na parroquia nedense de Anca desde fai uns anos, así como Pedro Rascado e Xulio Valcárcel.