Premios en metálico para el concurso "Ortigueira nunha foto"

La iniciativa que acaba de poner en marcha el Concello con el nombre de “Ortigueira nunha foto” propone presentar instantáneas que reflejen el patrimonio natural del territorio, como límite hasta el 27 de septiembre a las 14.30 horas.



El concurso tiene el objetivo de fomentar la participación social, además de promover la fotografía como medio de expresión para plasmar la riqueza paisajística, patrimonial y cultural de Ortigueira. Por lo tanto, las imágenes deben mostrar y realzar los recursos del concello de acceso libre, además de identificar el lugar.



Los participantes, que no deberán abonar ningún importe, pueden enviar un máximo de tres fotos en un formato de entre 30x40 y 40x50, ya sea en color o en blanco y negro. Las obras se recibirán en el Concello o a través de correo postal. En todo caso, no podrán haber sido premiadas ni publicadas antes y no se aceptarán fotomontajes, collages o piezas creadas mediante IA.



Las fotografías elegidas por el jurado, cuyo fallo se dará a conocer el viernes 4 de octubre con la entrega de premios, recibirán 300, 200 y 100 euros como galardón. Asimismo, las imágenes ganadoras y preseleccionadas se expondrán en la casa del Concello.