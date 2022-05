El PP se ve ya como alternativa más que como oposición constructiva

Tres años después de las elecciones municipales, el portavoz del grupo popular, José Manuel Rey, hizo ayer balance de la situación en la que se encuentra la ciudad y de la actuación del ejecutivo de Ángel Mato en este tiempo, a tan solo un año de los nuevos comicios locales.



Recordando que el PP fue el partido más votado y que la Alcaldía socialista se consiguió con el apoyo de BNG y FeC , Rey dejó claro que debido a “cálculos partidistas” Ferrol tiene un gobierno de ocho en lugar de “un gobierno estable de 13 o de 20”.



Para los populares la ciudad parece haberse parado en este tiempo e hicieron hincapié en que el ejecutivo gobierna a espaldas de los vecinos, al tiempo que pusieron sobre la mesa todos los conflictos existentes tanto en jardines, bibliotecas, instalaciones deportivas o Emafesa, entre otros colectivos.



Entre las cuestiones comprometidas por el ejecutivo que no han visto la luz se encuentra una que fue calificada de primordial por el alcalde, la firma del convenio con el Ministerio de Defensa. Además de no haber avances en ese sentido, Rey Varela aseguró que, entretanto, Ferrol agoniza, y apuntó datos como que desde que Mato llegó a la alcaldía se han cerrado un 30% más de locales comerciales y hoy hay 406 bajos vacíos en el centro, más 9.000 viviendas vacías y no ha sido capaz de eliminar la lista de espera en el hogar.



El escaso peso político del regidor dentro de su partido y ante el Gobierno central se refleja, a juicio de los populares, en que “en estos tres años Ferrol no ha aparecido en los PGE para los proyectos más importantes”. Rey Varela se refirió a la construcción de un AOR, al hecho de que la transformación del buque Galicia se realice en otros astilleros o que en los PGE no haya partida para el dique, infraestructura que tantas veces ha sido demandada.



Que el trayecto del tren Ferrol A Coruña siga durando más de una hora, que no haya suelo industrial en Leixa y Mandiá o que el sector energético sea castigado por el Ejecutivo central, son cuestiones que el PP achaca a la falta de peso de Mato en sus reclamaciones.



La gestión municipal ocupó buena parte de las críticas del grupo popular, poniendo los plenos como ejemplo de la labor realizada, dado su escaso contenido de temas propios, sin contar las mociones de la oposición.



Rey Varela señaló que para gestionar una ciudad son necesarias tres cosas: “un proyecto de ciudad, experiencia de gestión y estabilidad y este gobierno no cumple ninguna”. “Están más preocupados en que vayan pasando los días, más que en afrontar los problemas de Ferrol”, insistió Rey Varela.



Frente a este gobierno “caótico”, el PP señala que la mejor forma de ser útiles es construir una alternativa para Ferrol para los próximos cuatro años, y, en este sentido, asegura que “el grupo popular desde ya hemos dejado de ser oposición constructiva y somos alternativa”. El que fue candidato en las últimas elecciones no quiso , sin embargo, desvelar si volverá a serlo y solo señaló que “es más importante ser concejal después de haber ganado unas elecciones que ser alcalde después de haberlas perdido”.