El PP exige alternativas ante la eliminación de plazas de aparcamiento

Las obras en el centro de la ciudad –Callao, Lugo o Pardo Bajo, a las que seguirán Iglesia o Carmen– han puesto el acento en la necesidad de buscar alternativas a la eliminación de plazas de estacionamiento que, en mayor o menor grado, se producirán.





Aunque desde el ejecutivo se anunció que se negociarán precios especiales en estacionamientos como el de la Cuesta de Mella y se buscará una parcela para aparcamiento alternativo, todavía no se han concretado las medidas.





El portavoz adjunto del grupo popular, Javier Díaz, cifra en 400 las plazas de aparcamiento que, una vez termine el mandato, se habrán perdido, con las distintas actuaciones, en el centro de la ciudad. Por eso, habla de “peatonalización encubierta” y hace extensiva la escasez de estacionamiento a otros barrios de la ciudad, ya sea Ferrol Vello o A Graña, sobre lo que ya se han posicionado los vecinos de ambos barrios, o Catabois y Esteiro.





Javier Díaz criticó las malas formas con las que está actuando el gobierno de Ángel Mato eliminando plazas de aparcamiento en toda la ciudad sin dialogar con los vecinos y colectivos afectados y sin ofrecer alternativas, asegurando que, como reflejo de esto, “son continuas las quejas no solo de los ciudadanos, sino también de sectores gravemente afectados como la hostelería y el comercio, los primeros por tener muchas dificultades para llegar a las proximidades de sus viviendas y los hosteleros y comerciantes por ver como sus ventas se ven mermadas, ya que la gente no acude por no tener donde aparcar”. También asegura que la situación afecta al sector del taxi, que ya no tiene parada en la plaza más céntrica de la ciudad, la de Armas.





Desde el grupo popular son contrarios a lo que califican de “actitud prohibitiva y limitativa” y acusan al gobierno de Ángel Mato de proceder a cerrar calles y prohibir aparcar en las mismas “sin consenso previo y sin dar alternativa”.





Desde el PP proponen la creación de aparcamientos disuasorios en los barrios para paliar este déficit y estudiar, en el centro de Ferrol, la posibilidad que ofrecen los bajos comerciales vacíos –más de 313, apuntan– para destinarlos a garajes para los vecinos de esta zona. Además de que se flexibilicen las tarifas en los parkings privados ofreciendo así una alternativa más.