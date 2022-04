El PP demanda limpieza en los arenales para “evitar dar una mala imagen de la ciudad”

El concejal popular José Tomé ha vuelto a llamar la atención sobre el estado en el que se encuentran los servicios de los arenales, en una época, como la de Semana Santa, en la que pueden tener visitantes. “Mato tuvo mucho prisa en mandar limpiar las zonas ajardinadas del Cantón a los pocos días de comenzar la huelga de jardines, pero no se da tanta prisa para reparar y abrir lo servicios en las playas”, afirmó.



Tomé se refiere a una denuncia pública que ya realizó en febrero y “a día de hoy, todo sigue igual, los baños de Doniños en un calamitoso estado, faltos de limpieza y desinfección, y los de San Jorge, Esmelle y Covas cerrados a cal y canto y con maleza arededor haciéndolos inaccesibles en algunos casos”.



El edil popular entiende que esta es una discriminación de la zona rural. “Los jardines están en el centro y se limpian y los aseos que están en las playas, cree que nadie los usa ni los ve, por eso no los limpian”, afirma.



También reclama una brigada municipal de desbroces, “prometida en los presupuestos de Mato y de sus socios del BNG y FeC”, sin que hasta ahora se haya puesto en marcha para despejar cunetas. Denuncia que no se hagan rebacheos y que no se erradiquen los vertederos incontrolados.



“Estas son las fotos que no le gustan a Mato y nosotros las sacamos para que se vea el abandono y discriminación que fure el rural por este gobierno, más preocupado por fotos de promoción personal que por solucionar los problemas del día a día de los vecinos”, concluye.