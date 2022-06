El PP critica que no hayan empezado a funcionar algunos servicios de ayuda en el hogar

El nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar, que entró en vigor el pasado verano, lleva aparejado la prestación de servicios de fisioterapia, podología y peluquería, previa demanda de los usuarios y tras una valoración. La concejala del Partido Popular Rosa Martínez Beceiro criticaba ayer que estos servicios complementarios no estén funcionando, de forma que “la empresa [Clece] no está cumpliendo con el contrato”. Apunta la edila que en abril se envió una carta a los beneficiarios para divulgar estas nuevas posibilidades. “La concejala esperó ocho meses para informar a los usuarios de que disponen de nuevos sercicios complementarios, servicios que todavía no están operativos”, afirmó.





El PP reclama que se solucione esta situación lo antes posible y se pidan disculpas a los afectados. Asegura que el gobieno local “ha dado muestras, una vez más, de que las personas mayores en situación de más vulnerabilidad no le importan”. “Mato es el máximo responsable de que la empresa adjudicataria no esté ofreciendo desde el primer momento los servicios de fisioterapia, podología y peluquería y si es conocedor de esta situación lo grave es que permita que se incumpla el contrato”, afirma Martínez Beceiro.





La concejala de Benestar Social, área responsable del SAF, Eva Martínez Montero, salió al paso de esta crítica, que califica de “mentira”, y recuerda que el nuevo contrato ni siquiera tuvo el apoyo del PP en el trámite plenario para su aprobación. “El PP votó en contra del contrato en vigor que ahora abandera”, afirmaba ayer en sus redes sociales.

La concejala explica que los usuarios podían haber solicitado estos servicios complementarios (unas 2.500 horas al año para 400 personas) desde el primer día y que fue ante la falta de demanda cuando se enviaron cartas a los usuarios para recordarles la disponibilidad de esta opción. Asegura que las peticiones sí se están tramitando.