El PP achaca al plan de movilidad la pérdida de 460 plazas de aparcamiento

Prohibir, cobrar, limitar y suprimir es el resumen, a juicio del grupo municipal del Partido Popular en el Concello, del Plan de Mobilidade Urbana Sostible –PMUS– que se pretende sacar adelante en el pleno de fin de mes.





El grupo del que es portavoz José Manuel Rey muestra su preocupación por un plan que considera que solo pretende “eliminar 460 plazas de aparcamiento gratuito de aquí a 2026”.





Así las cosas, Rey Varela aseguró ayer que el ejecutivo de Ángel Mato pretende llevar a cabo un proyecto de calado para la ciudad sin escuchar los planteamientos de los vecinos y vecinas y de multitud de entidades de Ferrol. De este modo, muestra la preocupación de su formación por un ejecutivo que, indican desde el PP, “solo sabe actuar a golpe de impulsos, implantar cualquier iniciativa haciendo oídos sordos a los vecinos y sin ofrecer antes alternativas reales no es la mejor solución para la ciudad”.





La necesidad de aprobación del PMUS no ha sido cuestionada por ningún grupo, sino todo lo contrario, ya que en varias ocasiones tanto PP como BNG expresaron la necesidad de sacar adelante este plan, que impedía optar a determinado tipo de subvenciones, además de suponer una necesidad de planificación en materia de movilidad. Sin embargo, para el PP intentar ahora esta aprobación es un reflejo de “la falta de gestión de un gobierno que se encuentra en tiempo de descuento y que adopta unilateralmente decisiones que afectan a temas vitales para el desarrollo futuro de la ciudad, primando una vez más los intereses personales y partidistas del alcalde sobre lo que opinen los ferrolanos y ferrolanas que se verán afectados”.





De hecho, indican que cuando el plan ya debería estar implementado a principios de 2023, no hay “una planificación definida, sin alternativas concretas para avanzar cara a una movilidad urbana sostenible y de zonas de bajas emisiones, con una propuesta incompleta e insuficiente, que da la espalda a las demandas vecinales y de entidades y que incumple nuevamente acuerdos plenarios”.





Para Rey Varela, Mato ha suprimido 400 plazas de aparcamiento sin dar alternativas y apunta que ahora pretende cerrar perimetralmente el centro .





En el PMUS el PP ve claras carencias, como que “no habla de puntos de recarga para vehículos eléctricos, no da la relevancia que se merece al taxi y ni habla de implementar más paradas en zonas céntricas ni la renovación de las mismas”. También critican que no se haya hecho un estudio concreto sobre la bicicleta, sus aparcamientos o puntos de recarga y que no concrete los tan reclamados aparcamientos disuasorios “tan demandados y necesarios ni la modernización de los parkings subterráneos existentes”. Tampoco clarifica, recuerda el PP, las zonas de velocidad limitada a 30 kilómetros por hora ni recoge ninguna mejora para los pasos de peatones ni los cruces.





El PP apela al consenso antes de intentar aprobar el plan.





El gobierno local no contempla la puesta en marcha del sistema de la ORE en este año

Entre las cuestiones relativas a la movilidad que se han desechado por el momento se encuentra la aprobación de la Ordenanza de Regulación de Estacionamento –ORE– que había dado a conocer el edil de Seguridade e Tráfico el año pasado con la intención de que en 2021 estuviese aprobada. El alcalde, Ángel Mato, confirmó que no es una prioridad y que este año no se pondrá en marcha. El regidor identificaba la ORE con “pagar por aparcar”, aunque la cuestión de abonar no figuraba en las previsiones de la nueva ordenanza, que sí contemplaba la rotación de vehículos, con zonas de estacionamiento limitado por horario, carga y descarga, parking exprés, residentes y las nuevas bebé-paradas, que dejan el centro de A Magdalena, en el espacio comprendido en el anillo que conforman las calles Sol, Arce, Iglesia y Lugo, con todos los espacios de estacionamiento regulados por alguna de estas reservas, ya sean horarias o de colectivos.





El alcalde aludió a las críticas de eliminación de aparcamientos, recordando que en este mandato se han puesto en marcha dos espacios de estacionamiento en superficie gratuito y que hay más de 300 plazas libres en los dos aparcamientos subterráneos del mercado.