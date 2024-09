"O Portuxés", Luis da Silva, estrea unha mostra na Sala Curuxeiras

“Pintando Galicia” é o título da exposición que se inaugura este xoves na Sala Curuxeiras, que inclúe unha trintena de óleos protagonizados pola natureza, cos que o autor, Luis da Silva ou “O Portuxés”, trata de transmitir a súa particular visión sobre distintas localizacións da Comunidade.



O alcume deste artista lembra a orixe lusa do seu pai, xa que se trata dun pintor de orixe local, e o feito de expoñer no porto ferrolán ten para el un significado especial pola súa estreita relación co mundo do mar.

Este vínculo non só se pode apreciar nas súas creacións, nas que este elemento está moi presente, como se puido apreciar na mostra que realizou por primeira vez neste mesmo espazo, “Ría de Ares y de Ferrol”, senón tamén na súa vida.



Pola contra, nesta ocasión o ámbito da inspiración do artífice cambia e amplíase a todo o territorio autonómico. Na exposición “Pintando Galicia”, Luis da Silva utiliza o realismo para plasmar as súas sensacións sobre paisaxes, árbores singulares, ríos, pontes ou edificacións. Un dos trazos distintivos deste conxunto é a cor, pola que se esmera nas mesturas até obter as tonalidades e os matices que atopa na natureza.