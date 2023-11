Política Energética archiva el expediente del parque eólico Caaveiro

La Dirección General de Política Energética y Minas, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (Miteco), ha archivado el expediente del proyecto del parque eólico Caaveiro tras desestimar la solicitud de autorización administrativa presentada por su promotor, Enel Greenpower. Así lo anunció esta mañana el Concello de Neda, uno de los consistorios que se opuso a esta iniciativa, tras recibir el dictamen por parte del ente gubernamental.

Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno local nedense detalló que, si bien se le trasladó hoy esta resolución, la misma se hizo oficial el pasado 3 de octubre. En ésta, detalla el Concello, "se ten en conta" la declaración de impacto ambiental desfavorable de la iniciativa de comienzos de año de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, además de "a caducidade dos permisos de acceso e conexión á rede de transporte" energética, concedidos "tempo atrás" por el operador del sistema, Red Eléctrica.

Precisamente respecto al primer punto, el consistorio recordó que la resolución señala que este proyecto supondría "impactos adversos significativos" en el entorno natural en el que se asentaría (y que afecta a los municipios de Neda, Fene, Narón, San Sadurniño, Cabanas, A Capela y As Pontes), "sen que as medidas de prevención, corrección e compensación previstas polo promotor constitúan unha garantía sufiente para a axeitada protección do medio ambiente".