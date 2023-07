La Policía busca a los ocupantes de un vehículo accidentado en la carretera de Xoane

La Policía Local de Ferrol se encuentra buscando al ocupante u ocupantes de un vehículo accidentado durante esta madrugada en el vial DP-3602, conocido como la carretera de Xoane. El incidente, como confirmó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, tuvo lugar sobre las 04.40 horas en el puente que atraviesa la FE-15, el tramo de la autopista AP-9 que conecta con la ciudad naval.

Al parecer dos particulares, vecinos del lugar pero que no presenciaron el accidente, dieron la voz de alarma, indicando a la central autonómica de que un vehículo, un Opel Astra G de color azul oscuro metalizado, se había salido de la carretera y que había quedado suspendido en uno de los laterales del puente, pero que no había nadie en su interior. Así, inmediatamente se desplazaron hasta el punto, muy cercano al local de la Cooperativa do Val, una patrulla de la Policía Local y la unidad móvil de Atestados, así como el servicio de mantenimiento de carreteras de la Diputación, al ser el organismo titular del vial.

Asimismo, fuentes municipales apuntaron que hasta el lugar también se movilizaron los Bombeiros de Ferrol, que se encargaron de retirar el vehículo del puente, así como de cortar varios de los tubos de acero que componen la baranda de la infraestructura, por el peligro que podían suponer para los viandantes.

Por el momento se desconoce el paradero del o los ocupantes, pero se elucubra que se dieron a la fuga tras el incidente para evitar ser identificados y enfrentar las consecuencias del siniestro. De igual modo, a la vista de las fotos provistas tanto por particulares como por el propio Concello, se estima que estas personas habrían salido por la puerta del copiloto, dado que permanecía abierta a la llegada de los agentes y era la única de la parte delantera con cierta proximidad a la acera.