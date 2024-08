El pleno aprueba la salida de Ferrol del Eixo Atlántico pese al firme rechazo de toda la oposición

El concello de Ferrol ha abandonado, al menos sobre el papel, la organización supramunicipal y transfronteriza Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, de la que era miembro fundador. El pleno de la ciudad naval, pese al rechazo de los grupos de la oposición, ha puesto punto y final a una membresía de más de tres décadas bajo la argumentación de que no se estaban cumpliendo los objetivos de captación de fondos europeos.



Y es que la sesión celebrada durante la mañana de ayer, pese a ser de transición –y anormalmente corta ante la falta de mociones–, fue mucho más intensa de lo esperado, con puntos como el mencionado o el incremento de los precios del servicio de comedores escolares como principales zonas de fricción entre las formaciones políticas.

Homenajes



Los tres primeros puntos del orden del día se correspondieron con los otros tantos homenajes anunciados por el Concello el pasado martes 27. Así, el reconocimiento de Benito Vicetto como Hijo Predilecto de Ferrol salió adelante con el apoyo unánime de la corporación ferrolana y sin intervenciones.



El segundo asunto, el inicio del expediente para el cambio de nombre del estadio de A Malata por Isidro Silveira, también fue aprobado por la mayoría de la cámara local –22 votos a favor de PP, PSOE y FeC y tres abstenciones del BNG–, aunque en este caso sí hubo matices. Tanto el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, como la edila nacionalista María do Mar López coincidieron en la necesidad de mantener la toponimia en el nombre, dado que forma parte del patrimonio de la zona, proponiendo, por tanto, que el nombre elegido fuese A Malata-Isidro Silveira. El asunto fue solventado por el alcalde, José Manuel Rey, que explicó que se trataba solo del inicio del expediente y que, por ello, la denominación del estadio no está fijada.



El tercer punto, la declaración del almirante jefe del Arsenal, Ignacio Frutos Ruíz, como Hijo Adoptivo de la ciudad, no gozó del mismo nivel de apoyo que los anteriores, siendo aprobado únicamente con los votos favorables de los grupos de gobierno y socialista y el rechazo de FeC y BNG. De este modo, mientras la concejala Pamen Pieltain (PP) y el portavoz del PSOE, Ángel Mato, destacaron la gran participación del homenajeado en los asuntos socioculturales de la ciudad, además de su rol en el proyecto de rebaja de la muralla de las instalaciones castrenses; sus homólogos de FeC y BNG, Jorge Suárez e Iván Rivas, argumentaron que se trataba de un funcionario cumpliendo con su papel como representante de la Armada y censurando lo que consideran una posición sumisa hacia el Ministerio de Defensa –de hecho Rivas recordó que el proyecto conocido como “Abrir Ferrol ao Mar” era una reducción mínima del muro del Arsenal y que la Armada sigue sin abonar el IBI por los terrenos públicos que ocupa en la ciudad naval–.

Cese del municipio



El siguiente asunto abordado en la sesión plenaria de ayer fue la salida del concello de Ferrol del Eixo Atlántico, una propuesta que, por parte del grupo de gobierno, defendió Javier Díaz, teniente de alcalde. De esta forma, Díaz argumentó que “a vocación inicial e final” del organismo es “a de artellar unha plataforma conxunta entre Galicia e o norte de Portugal” para “a consecución de investimentos europeos”, un objetivo que no se alcanzó “en ningún momento”. A juicio del ejecutivo local, se está pagando una cuota sin que exista “un retorno” para la ciudad y que, a consecuencia de esto, el Concello ha tenido que crear su propia oficina de captación de fondos comunitarios, que comenzará a funcionar en las próximas semanas.



La primera réplica llegó de manos de Jorge Suárez, que calificó los argumentos del popular de “milonga”. Así, el antiguo alcalde subrayó que la decisión venía de las declaraciones del gerente de la organización, Xoán Vázquez, a título personal contra la planta de Altri en Palas de Rei, aunque reconoció que durante su mandato se planteó la necesidad de que el Eixo debía cambiar su funcionamiento, incluso poniéndose sobre la mesa la posibilidad de abandonarlo, “pero sempre en consenso co resto de forzas da oposición e sempre de forma coordinada con outros concellos”.



Por su parte, Roberto Montero (BNG) defendió que “dos moitos organismos nos que participa o Concello de Ferrol”, el que ahora se abandona “é un dos que máis vínculos ten coa nosa realidade”, acusando al Partido Popular de dar más valor “ao centralismo madrileño”. El nacionalista, asimismo, afeó al gobierno local que limite los objetivos del Eixo a la captación de fondos, cuando una parte importante de su actividad “é a promoción de actividades sociais, culturais, deportivas ou de desenvolvemento sostible”. Respecto a la propuesta en sí, Montero apuntó a que el informe presentado no cuenta con ninguna clase de datos concretos, instando a Díaz a que, al tomar una decisión de corte político, que la defienda como tal.



Por último, el portavoz del PSOE, Ángel Mato, que calificó la decisión de “un calentón” por las declaraciones de Vázquez Mao, volvió a solicitar la presentación de los informes técnicos “que validen a motivación” de la medida. De este modo, Mato consideró que la ausencia de estos documentos suponía “un secuestro da lexitimidade que temos como oposición para coñecer realmente” los fundamentos de esta salida e interpeló al alcalde, José Manuel Rey, a que defendiese los intereses de la ciudad por encima de los de su partido.



Así, tras una segunda ronda de intervenciones en la que los grupos reiteraron sus argumentos, se solicitó que se retirase del orden del día este punto. De esta forma, el teniente de alcalde propuso que se votase para posponer este asunto, aunque gracias a la mayoría absoluta del grupo de gobierno no habría supuesto ninguna diferencia, por lo que finalmente la propuesta salió adelante pese al rechazo unánime de la oposición.

Comedores escolares



Los puntos 6 y 8 de la orden del día, la determinación del régimen retributivo de los órganos directivos con habilitación de carácter nacional y los festivos de carácter local para 2025, respectivamente, salieron adelante sin demasiados conflictos –el primero se aprobó con 22 votos a favor y la abstención del BNG y el segundo solo con el apoyo del grupo de gobierno y el rechazo de BNG y FeC, absteniéndose el PSOE–. En el caso de los festivos, eso sí, el voto negativo vino de la defensa de que sería más adecuado elegir el martes de Carnaval en lugar de San Xiao, dada la importancia del Entroido en Galicia y que permitiría a más vecinos disfrutar de los festejos.



El punto 7, sobre el aumento de precio del servicio de comedores escolares, sí que generó enfrentamientos entre los grupos de la oposición y el de gobierno. De su defensa fue encargada la concejala de Educación, Patricia Cons, que detalló el desglose de costes de esta prestación, tanto aquellos que tendrán que asumir las familias como los que abona el Concello.



El turno de réplica comenzó con la intervención de la edila Nerea Purriños, de Ferrol en Común, que apuntó que, si bien eran conscientes de la necesidad de incrementar los precios, se oponían a que dicho aumento solo lo asumiesen los usuarios. Asimismo, Purriños también censuró la ratio de alumnos fijada para cada monitor, que perjudica directamente a aquellos centros con un mayor número de estudiantes –18 menores por cuidador, una cifra que tampoco consideran adecuada–.



Por parte del BNG tomó la palabra María do Mar López, que se mostró especialmente crítica con este servicio, denunciando que, además del incremento del coste, los nuevos pliegos no reflejan ninguna mejora real respecto a los anteriores, especialmente en lo referido al uso de productos de proximidad y de temporada. A este respecto, López insistió en que, mientras que los comedores de la Xunta sí emplean alimentos de “quilómetro cero”, los gestionados por el Concello no, lamentando que “mentres cumpran unhas determinadas características” no importa su procedencia. En cuanto al precio, la nacionalista afeó también que la diferencia en las cuantías afectaba directamente a las familias, mientras que el impacto en la cifra que aporta el Concello es, proporcionalmente, muy inferior –de hecho, porcentualmente aporta menos que en el anterior contrato–. En consecuencia, la edila exigió que se solicite a la Xunta una adenda para paliar dicho incremento.



La concejala socialista Montserrat Dopico, por otro lado, apuntó que era comprensible el aumento a causa de la inflación, pero al mismo tiempo defendió que el Consistorio debía asumir más del 25% del coste del servicio, dado que la coyuntura económica actual es especialmente lesiva para las familias ferrolanas.



La propuesta, de este modo, salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y el rechazo unánime de la oposición.

Otros asuntos



El resto de la sesión plenaria –de los puntos 9 a 13– consistió en dar cuenta por parte del gobierno local de diversos asuntos relativos a las áreas de Tesorería, Política Social, Igualdade y Seguridade, por lo que fue mucho más dinámica –aunque no exenta de críticas–.



Por un lado, respecto al informe de morosidad del segundo trimestre del año, desde el grupo de gobierno se reconoció que existe un problema estructural en el Concello, pero que se estaba trabajando en ello, algo que censuró el PSOE, dado que el tiempo de pago a proveedores era mayor que en el anterior mandato. Asimismo, a la hora de abordar las subvenciones de Igualdade y Seguridade, los grupos volvieron a criticar al ejecutivo ferrolano su dependencia de las ayudas de carácter nominativo.