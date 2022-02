El pleno aprueba el POS dedicado a la zona rural y el social, para contratar personal

El Concello acogió ayer un pleno extraordinario para proceder a la aprobación del Plan de Obras e Servizos 2022 y del POS Social, además de incluir, entre otros puntos, hasta una decena de mociones, que se vienen arrastrando de sesiones anteriores, hasta de noviembre, y que no llegaron a debatirse por las largas duraciones de los plenos, en los últimos tiempos.



El POS+ 2022 tiene en esta ocasión la peculiaridad de destinar todo el presupuesto –735.523,35 euros– a actuaciones en la zona rural del municipio, con el fin de paliar las necesidades de las distintas parroquias, algo que valoraron todos los grupos y a lo que dieron su apoyo unánime. Así, se aprobaron actuaciones como el aglomerado de la carretera de O Lago, en Doniños, con un presupuesto de 83.850,34 euros; el aglomerado de los caminos de O Vilar, A Cruz, C128 y C125, de acceso a las playas de Covas (115.701,91 euros); el aglomerado de la calle Baldomero Beceiro, en Serantes, (56.028,52 euros); la renovación y ampliación de parques infantiles de Doniños, Esmelle y Covas (287.884,91 euros); la segunda fase de la reparación de aceras en carreteras provinciales (113.116,04 euros), y la renovación de la pista polideportiva de A Cabana (78.941,63 euros).



Con respecto al área de Benestar Social, se aprobó también el POS+ adicional para la financiación de gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2022. Como explicó la edil del área, Eva Martínez, la propuesta pasaba por dedicar el presupuesto, cerca de 57.000 euros, al refuerzo del personal del departamento de Servicios Sociales del Concello con dos personas con el objetivo de apoyar a los equipos actuales y facilitar la tramitación de prestaciones sociales.



Los dos nuevos puestos de trabajo reforzarían durante nueve meses las unidades básicas de los servicios sociales e intensificarían el plan sociocomunitario que se está desarrollando en el barrio de Recimil y las nuevas concesiones de programas. El Concello completaría económicamente con unos 4.000 euros el programa para esos puestos.



La subvención fue aprobada, no sin ello dejar de manifiesto críticas como que se destinen las cuantías a contrataciones, que deberían estar solucionadas, y no a programas específicos, como expusieron desde los grupos de la oposición.



La decena de las mociones que quedaron pendientes de otros plenos comenzaron a debatirse pasadas ya las nueve de la noche y comenzaron con la aprobación de la adhesión a la iniciativa popular Xabarín.