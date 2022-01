El pleno acumula mociones pendientes desde la convocatoria de noviembre

La duración y el contenido de los plenos ordinarios de Ferrol constituyen un tema de conversación recurrente en el ámbito municipal por la falta de agilidad y el número de asuntos del orden del día que no da tiempo a tratar. Estos puntos pendientes suelen abordarse en convocatorias extraordinarias. Si no es así, las mociones se acumulan y se puede dar el caso de que se arrastren durante meses. En el pleno del pasado jueves se iban a abordar hasta 16 mociones, y algunas de ellas ya se llevaron a la sesión de noviembre. Tampoco en la de enero se pudieron discutir (en diciembre no se trataron mociones).





En esta situación se encuentra la propuesta del grupo socialista para adherirse a la iniciativa ciudadana Xabarín, impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística; la del BNG para la ampliación de la plaza Sánchez Aguilera; la de Ferrol en Común para recuperar el taller de cerámica; también la de FeC para instar al gobierno local a un compromiso firme con los vecinos del barrio de Santa Icía; otra de FeC para exigir más compromiso social y políticas reales contra las violencias machistas; y otra del BNG para el transporte al Centro de Día de Menores de la Diputación de A Coruña.





Las mociones se abordan después de los otros puntos, que en el caso del jueves pasado eran particularmente breves (una falta de contenido de gestión que la oposición le reprochó al gobierno). A continuación, se empieza por las mociones que incluyen la intervención de alguien externo, para que no tengan que esperar. Así, se trató sobre la ampliación del servicio del bonotaxi en cantidad y cuantía, con el turno de palabra de una usuaria del CAMF. Se aprobó por unanimidad.





También intervino una vecina de Ferrol Vello en representación de la asociación vecinal, que forma parte del colectivo que reclama la reapertura del consultorio médico. Esta moción también salió aprobada.

Un representante de la AVV de Catabois intervino para defender que se vuelva a circular a 50 km/h en las carreteras de Catabois y Castilla y en la avenida de Esteiro. Esta moción popular fue aprobada por el respaldo de Ferrol en Común. El BNG se abstuvo y el PSOE votó en contra.





En las cinco horas de pleno (disponible en el canal de Youtube del Concello) dio tiempo a que hablase también la jefa de estudios del IES Concepción Arenal, en defensa del mantenimiento de la enseñanza para adultos. La moción se aprobó por unanimidad. Se incluyó además la votación de urgencia de una declaración para la mejora del transporte por carretera entre Ferrol y A Coruña. Se aprobó con los votos de PSOE, PP y FeC.





Además de las cinco mociones pendientes desde noviembre, quedaron fuera del debate, por llegar a la medianoche, cuatro propuestas.