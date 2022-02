El pleno acuerda un menor porcentaje de pago por parte de Ferrol para el saneamiento

Tras la adhesión del Concello de Ferrol al programa Hep City Free 21, de municipios libres de hepatitis C, con la intervención de Javier Samaniego, y dar la bienvenida al nuevo edil popular, Arán López, los temas económicos cobraron espacio en el debate plenario como cada mes, debido a la convalidación de facturas de servicios como recogida de basura o limpieza, y otros servicios que no cuentan con contrato en vigor por lo que se levantan los reparos para poder acometer el pago a las empresas. También se aprobaron otras facturas con reconocimiento extrajudicial de crédito porque provienen de ejercicios cerrados, desde junio de 2021.



Los grupos de la oposición, que facilitaron la aprobación, recordaron, sin embargo, que pronto se entrará en el último año de mandato y dos de los servicios más importantes, por importe y por lo que implican, siguen sin ninguna solución prevista. La edil del área, Mayte Deus aseguró que se está trabajando en el tiempo que queda para sacar adelante esos contratos.









Saneamiento





Una de las cuestiones abordadas ayer en el pleno fue la presentación de los nuevos porcentajes que el estudio de Augas de Galicia determina para el sistema de saneamiento y depuración del margen derecho de la Ría de Ferrol y que apunta que el 70% que abonaba Ferrol no era ajustado a la realidad y plantea el 57,52% para el Concello de Ferrol y un 42,48% para Narón.



La propuesta fue puesta en duda por los grupos de la oposición, más que en cuanto al porcentaje a que no está tratada con el concello de Narón, lo que consideran que se trata de un enfrentamiento más con el Concello vecino. El Partido Popular apoyó la propuesta, no sin mostrar algunas diferencias al respecto de ciertos aspectos que recoge el estudio, pero la propuesta, de todos modos, salió adelante con el fin de poner fin a una situación que se remonta a años atrás.



La edil de Servizos, Ana Lamas, explicó que la prestación del servicio de gestión, explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras está siendo realizada por parte de Acuaes por lo que resulta obligatorio asumir el gasto del servicio recibido por el Concello de Ferrol en el porcentaje que técnica y económicamente le corresponda.



Desde 2019 el Concello expone que el porcentaje imputado a Ferrol no correspondía.









Toma de posesión del nuevo concejal del Partido Popular, Arán López Martínez El presidente de Nuevas Generaciones de Ferrol, Arán López Martínez, tomó ayer posesión de su nuevo cargo como concejal del Partido Popular en la corporación ferrolana, en sustitución de la concejala Martina Aneiros, que abandonó su escaño al ser nombrada delegada territorial de la Xunta.



Arán López juró su cargo, comprometiéndose “por mi conciencia y honor” a cumplir sus compromisos como concejal de la corporación ferrolana. El alcalde, Ángel Mato, deseó mucha suerte al nuevo edil y dio la bienvenida al pleno al concejal, esperando que “teña moi boa estancia a longo deste mandato”.



Arán López, nacido en 1990, es técnico superior en instalaciones eléctricas y concurrió en el número 13 de la candidatura del PP en las elecciones municipales del pasado 2019, cuando los populares consiguieron 12 concejales, por lo que López Martínez se quedó a las puertas de la entrada en el Palacio Municipal. l