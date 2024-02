Piden que se retome la convocatoria de la plaza de inspector principal en Ferrol, que fue anulada

Los delegados de CCOO y UGT en el Concello de Ferrol han presentado en el registro general una petición dirigida a Recursos Humanos a través de la cual solicitan la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida el 15 de marzo del año 2022 por parte del jefe de la Policía Local y del concejal de Seguridad y Tráfico, Mercados, Consumo y Bienestar Animal. Esta resolución supuso la base para la anulación de la plaza de inspector principal de Policía Local, que se recogía en la oferta pública de empleo de 2019.

Como explican ambos delegados sindicales, tuvieron acceso a esta información en enero de 2023 y les fue entregada por la concejala socialista de Recursos Humanos de aquel momento.



Los representantes de CCOO y UGT indican que el gobierno actual fue informado de esta iniciativa de los sindicatos y se le indicó, además, que tomase medidas ante lo que consideran un abuso de atribuciones que no se contemplan en la legislación vigente.

Así, recuerdan que la plaza de inspector principal fue aprobada en la oferta pública de empleo habiendo pasado por mesa de negociación y pleno y, sin embargo, la anulación se hizo “sin respetar los canales preceptivos ni teniendo la responsabilidad o poder necesario y a pesar de ello fue admitido por la Academia Galega de Seguridade Pública”.



Los sindicatos recuerdan que ni el jefe de la Policía podía ejercer esta petición ni el concejal del Área podía haber dado su visto bueno, al no tener competencias para ello.

Los delegados de CCOO y UGT advierten de que esta decisión de anulación de la plaza que estaba en proceso –que tiene una caducidad de tres años y para la que ya han pasado más de dos– no es la única acción del jefe que ha sido denunciada. En este sentido, hablan de un comportamiento “repetitivo y continuado en contra de los derechos del conjunto de trabajadores del negociado” y se refieren a imposición de turnos irregulares, la regulación “subjetiva” de ciertos derechos sindicales, la asunción de funciones que no le corresponden o el intento de vulneración de libertad sindical. Aseguran que estos temas “fueron todos restituidos a la situación original gracias a la interposición de las correspondientes peticiones en la Mesa de Negociación del Concello.



Reclaman, de este modo, “que el jefe de Policía Local se dedique a las funciones que le corresponde, centrado en desarrollar las capacidades profesionales del conjunto de trabajadores que integran la Policía Local”.



Con el escrito remitido ahora al Concello buscan la nulidad de la suspensión del proceso de convocatoria de la plaza y, en el caso de que no se solucione por esta vía, se recurrirá a un contencioso administrativo. El plazo para la revocación de la decisión es de seis meses.