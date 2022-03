El pianista de jazz Xan Campos ofrecerá dos conciertos y un taller gratuito en Ferrol

El pianista de jazz Xan Campos será el protagonista del monográfico organizado por el Concello de Ferrol sobre el trabajo compositivo del músico y su original versión de la música y el jazz contemporáneo.





El ciclo incluirá un taller gratuito y abierto a todo el público el 31 de marzo y dos conciertos centrados en la discografía del trío del artista, los días 1 y 2 de abril. Las personas interesadas en tomar parte en el obradoiro pueden inscribirse a través del correo electrónico info@madapro.gal o en el teléfono 690 195 217 antes del 24 de marzo.





Original

Xan Campos Trío es una de las formaciones de jazz contemporáneo más interesantes y originales de la península ibérica, con más de quince años sobre los escenarios y una apuesta continua por la experimentación y la creación de música sin ataduras y etiquetas.





El objetivo del taller es favorecer el “contacto entre el público y los artistas e abrir as portas do universo de jazz contemporáneo a toda aquela persoa que estea interesada neste xénero e en coñecer de preto como é o proceso creativo da banda, cales son as súas influencias e a súa filosofía de traballo”, apuntan desde la organización.





El encuentro está pensado tanto para profesionales, estudiantado y personas aficionadas a la música y al jazz, como para cualquier otra persona que desee asistir aun sin tener conocimientos musicales a tocar algún instrumento. El taller será gratuito y tendrá una duración aproximada de dos horas, con un formato participativo con tiempo para tocar y conversar con músicos.





Conciertos

El monográfico, que se desarrollará bajo el título “Xornadas con Xan Campos”, incluirá además dos conciertos en el Teatro Jofre. El viernes 1 de abril, el trío ofrecerá una retrospectiva de sus discos “Orixe Cero” y “Ectropía”, dos trabajos “vibrantes e desenfreados” que sedujeron a la crítica y posicionaron al grupo a la vanguardia del jazz del siglo XXI y que atrajo incluso la mirada de la prestigiosa revista estadounidense “All About Jazz”, que destacó la frescura y energía de sus composiciones.





La programación concluirá el sábado 2 con un directo del último trabajo de la banda, “Realismo”, una propuesta con tintes de electrónica e influencias del pop, hip hop y rock con el rapero Hevi al frente de la producción (Malandrómeda, Fluzo).





Estilo

“O jazz sen límites de Xan Campos Trío caracterízase polo seu estilo fresco e innovador, que mistura as bases do jazz tradicional con multitude de xéneros e sons, obtendo un resultado tan atractivo como difícil de etiquetar”, apuntan desde la organización del ciclo.





Horacio García en el contrabajo e Iago Fernández en la batería completan la formación liderada por Campos y de cuya música podrá disfrutar el público ferrolano en la cita promovida desde el Concello de Ferrol.