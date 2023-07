Dos personas heridas en una colisión automovilística entre Fene y Cabanas

Dos conductores tuvieron que ser atendidos esta tarde por los servicios sanitarios de urgencia tras sufrir una colisión entre Fene y Cabanas. Tal y como informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar minutos después de las siete de la tarde a la altura del punto kilométrico 27+800 del vial N-651, en la parroquia de Magalofes.

Un particular alertó del incidente a la central autonómica, indicando que creía que había personas heridas, por lo que se movilizó hasta el punto a una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que a su vez informó al 112 de que ninguno de los involucrados estaba atrapado. Asimismo, al tratarse de un accidente en el límite de ambos términos municipales, se alertó a las Policías Locales de ambos concellos, que trasladaron hasta el punto sendas patrullas. Por último, también se pasó el aviso a los Bombeiros do Eume y a los de Ferrol, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, así como al servicio de mantenimiento de carreteras.

Por el momento se desconoce si fue necesario el traslado de alguno de los heridos al centro hospitalario de referencia.