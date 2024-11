Percebal espera la visita de los niños en la Cofradía de Pescadores de Ferrol

Percebal, Perci para los amigos, es desde ahora la nueva mascota de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. Un percebe que viaja por la ría de Ferrol, desde las rocas de las Illas Gabeiras y que se va encontrando con otras especies amigas de las que habitan en la zona.



Con un libro de colorear, con Perci como protagonista, el pósito ferrolano tiene un elemento más que ofrecer en las visitas escolares que se realizan a la lonja y a la cofradía –reservas en el número 981 352 625–, además de las actividades que con el colectivo infantil lleva a cabo este organismo.



El diseño del personaje y el libro que lo acompaña es una de las iniciativas de Nós Mariñeir@s, el proyecto que capitanea el Concello de Ferrol, tramitado por el GALP Golfo Ártabro Norte y que cuenta con una subvención de la Consellería do Mar. El objetivo no es otro que poner en valor la cultura marinera.

Así ya el pasado fin de semana se llevó a cabo otra iniciativa, "Un día no Ferrol mariñeiro", que permitió conocer antiguas industrias y degustar productos de la ría en una visita guiada. En este proyecto se ha implicado tanto la Cofradía como la Autoridad Portuaria, la Escola Náutico Pesquera y la asociación de hosteleros Férvello.



Con cargo a esta iniciativa también se han elaborado nuevos folletos que incluyen información sobre los servicios, especies que se capturan e instalaciones de la Cofradía.