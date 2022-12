A paxareira do Cantón, un novo atractivo para visitar a decoración de Nadal da cidade

A paxareira do Cantón será este ano, por primeira vez, parada obrigada para quen queira gozar do Nadal ferrolán. Deseñouse para este carismático espazo unha decoración a medida na que non falta detalle.



O eixe será unha gran árbore de catro metros e ao seu redor ubícanse oito abetos naturais e preto de 90 flores de Pascua –vermellas e brancas–, un nacemento de gran tamaño, tres crebanoces (xoguetes) de madeira de diferentes tamaños –un deles con movemento–, unha familia de huskies siberianos, osos polares, bonecos e bolas de neve, farois, renos e un gran Papá Noel.



Ademais de todos estes elementos cóntase cun alumeado que inclúe preto de 18.000 bombillas led, de baixo consumo. Estará acendido ata o 7 de xaneiro, incluído.